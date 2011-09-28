  1. استانها
  2. اصفهان
۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۲۹

لیگ بسکتبال بانوان/

پیروزی قاطعانه بانوان بسکتبالیست فولاد ماهان در اولین گام

پیروزی قاطعانه بانوان بسکتبالیست فولاد ماهان در اولین گام

اصفهان - خبرگزاری مهر: تیم بسکتبال بانوان فولاد ماهان در چارچوب هفته نخست مسابقات لیگ برتر ظهر چهارشنبه مقابل تیم وحدت آریا تهران به پیروزی رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال بانوان فولاد ماهان ظهر امروز در چارچوب هفته نخست مسابقات لیگ برتر مقابل تیم وحدت آریا تهران با نتیجه 71 بر 35به پیروزی رسید.

در این دیدار که ساعت 11 صبح امروزچهارشنبه برگزار شد، تیم بسکتبال بانوان فولاد ماهان (تینا) موفق شد با نتیجه 71 بر 35 تیم وحدت آریا تهران را شکست دهد.

بانوان بسکتبالیست فولاد ماهان فردا در دومین دیدار این رقابتها به مصاف تیم شهرداری بندرعباس خواهند رفت.

هفته اول این مسابقات در دو گروه هشت تیمی از تاریخ شش لغایت هشت مهر ماه در شهرهای تهران وشیراز برگزار می‌شود.

کد مطلب 1419399

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها