پیروزی قاطعانه بانوان بسکتبالیست فولاد ماهان در اولین گام

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال بانوان فولاد ماهان ظهر امروز در چارچوب هفته نخست مسابقات لیگ برتر مقابل تیم وحدت آریا تهران با نتیجه 71 بر 35به پیروزی رسید.
در این دیدار که ساعت 11 صبح امروزچهارشنبه برگزار شد، تیم بسکتبال بانوان فولاد ماهان (تینا) موفق شد با نتیجه 71 بر 35 تیم وحدت آریا تهران را شکست دهد.
بانوان بسکتبالیست فولاد ماهان فردا در دومین دیدار این رقابتها به مصاف تیم شهرداری بندرعباس خواهند رفت.
هفته اول این مسابقات در دو گروه هشت تیمی از تاریخ شش لغایت هشت مهر ماه در شهرهای تهران وشیراز برگزار میشود.
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