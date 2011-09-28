رقابت 12 گروه نمایشی در پنجمین جشنواره ضامن آهو

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی مریدی زاده بعد از ظهر چهارشنبه در نشست خبری پنجمین جشنواره ملی تئاتر کودک و نوجوان و نمایش عروسکی ضامن آهو، بیان داشت: پنجمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان ضامن آهو که از سری برنامه های نهمین جشنواره بین المللی امام رضا (ع) محسوب می شود از نهم الی دوازدهم مهر ماه امسال در بندرعباس برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: دبیرخانه این جشنواره از شش ماه پیش با ارسال فراخوانهای جشنواره کار خود را آغاز کرد که در نهایت 62 اثر از استانهای مختلف به دبیرخانه جشنواره ارسال و از میان آنها 12 اثر از استانهای تهران، خراسان رضوی، همدان، هرمزگان و مازندران در بخش مسابقه و یک اثر از جزیره هرمز در بخش جنبی جشنواره پذیرفته شدند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان با اشاره به تجربه پنج ساله هرمزگان در برگزاری جشنواره ضامن آهو، اظهار داشت: با توجه به تجارب گذشته امسال سعی کردیم جشنواره از لحاظ کمی و کیفی ارتقا پیدا کند که به همین منظور 18 ستاد در دبیرخانه جشنواره تشکیل و هم اکنون مشغول به فعالیت هستند.

مریدی زاده در خصوص برنامه های جنبی جشنواره گفت: برپایی ایستگاه نقاشی کودک و نوجوان، برگزاری نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان، عروسک گردانی در محل جشنواره، مسابقه دل نوشته ای برای امام رضا (ع) و همچنین پخش مستقیم روزانه دو ساعت برنامه کودک از طریق شبکه دو سیما از محل جشنواره از جمله برنامه های جنبی این جشنواره است.

وی افزود: همچنین پنجمین جشنواره آسمان هشتم همزمان با جشنواره ضامن آهو در میناب برگزار می شود که در نهایت هدف تمامی این جشنواره ها آشنا کردن کودکان و نوجوانان با فرهنگ رضوی و اهل بیت (ع) است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان با بیان اینکه نمایشهای جشنواره ضامن آهو در صبح و عصر به روی صحنه خواهد رفت، تصریح کرد: با هماهنگیهایی که با آموزش و پرورش صورت گرفته دانش آموزان صبحها برای دیدن نمایشها از مدرسه به محلهای برگزاری جشنواره در تالار شهید آوینی و فرهنگسرای طوبی منتقل می شوند. همچنین برای مراسم اختتامیه جشنواره از معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دعوت به عمل آمده است.