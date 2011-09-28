جنگ هشت ساله ریشه انقلاب را مستحکم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نسرین پیرسمساری ظهر چهارشنبه در همایش خانواده و دفاع مقدس در سالن صدرای تبریز اظهار داشت: هشت سال جنگ تحمیلی علاوه بر مستحکم کردن ریشه های انقلاب، روحیه ایثار، فداکاری و خودباوری را به ایرانیان آموزش داد.

وی افزود: به پاس دلاوری و شجاعت مردان و زنان میهن اسلامی و تبعیت از ولایت فقیه و قرآن یک وجب از خاک کشورمان از دست نرفت.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان شرقی اضافه کرد: هشت سال دفاع مقدس باعث شد پرده از چهره خونخواران غرب و شرق زدوده شده و شکوفایی و موفقیت همه جانبه نصیب ایران شود.

وی همچنین با اشاره به بیانات بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی مبنی بر صدور انقلاب، تحولات منطقه را یادآور شد و افزود: هم اکنون سخنان امام خمینی(ره) با بیداری اسلامی در کشورهای خاورمیانه و آفریقا تجلی یافته است.

در ادامه این همایش، "فاطمه یعقوب" بانونی نیجریایی تازه مسلمان شده طی سخنانی ایران را الگوی تمام کشورهای جهان معرفی کرد و افزود: پیروزی انقلاب اسلامی ایران تنها متعلق به ایرانیان نیست بلکه به تمام آزادگان جهان تعلق دارد زیرا خاک این کشور مزین به خون شهداست.

وی که تحصیلکرده مدرسه علوم دینی جامعه المصطفی العالمیه قم است، افزود: هم اکنون طلبه هایی از 96 کشور جهان در این مدرسه مشغول به تحصیل هستند که تک تکشان در حقیقت سفرای ایران در کشورهای خود خواهند بود.

فاطمه یعقوب ایران و نیجریه را به سبب عضویت در مجامعی چون اوپک دارای تشابه فراوانی دانست و در عین حال گفت: این دو کشور دارای یک تفاوت اساسی هستند و آن اینکه زندگی در ایران در سایه سار ولایت است.

در پایان این همایش از تعدادی از خانواده های شهدای آذربایجان شرقی تجلیل شد.