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۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۵۶

نماینده ولی فقیه در خراسان:

پیروزی مردم منطقه ریشه در انقلاب اسلامی ایران دارد

پیروزی مردم منطقه ریشه در انقلاب اسلامی ایران دارد

مشهد - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان های خراسان گفت: پیروزی مردم منطقه ریشه در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباس واعظ طبسی همزمان با هفتمین روز از هفته دفاع مقدس در دیدار با فرماندهان و پرسنل نظامی استان اظهار داشت: یکی از برجسته ترین و محوری ترین امتیازات حکومت های روحانی در برابر حکومت های انسانی و مادی برخورداری از رهبری علمی و معنوی است.

تولیت آستان قدس رضوی ادامه داد: در اسلام و حکومت دینی که امروز منحصراً در نظام ما است و آن کسی که نیروها را هماهنگ می کند رهبری دینی و الهی است.

وی با اشاره به وجود رهبری دینی و معنوی در جامعه، بیان کرد: این امتیاز بالایی است، چیزی که دنیای امروز و دنیای برخوردار از پیشرفته ترین تجهیزات نظامی در برابر این قدرت مغلوب است.

تولیت آستان قدس با اشاره به ندیدن و و نشنیدن پیروزی های مردم مصر و لیبی وحزب الله لبنان و سر دادن فریاد الله اکبر مردم منطقه از سوی تحلیلگران سیاسی منحرف غربی، اظهار داشت: آن سرنوشت زشت و ذلت باری که امروز نصیب جریان نفاق و منافقین کور دل شد از همین تحلیل های غلطی بود که از انقلاب اسلامی و حرکت مردمی ایران داشتند.

آیت الله واعظ طبسی ادامه داد: پیروزی های ما تا به امروز به خاطر فرمان بردن از رهبری و نظام و امام است و در کنار آن ایمان، اخلاص و شناخت ما از دشمن، اتحاد و انسجام، مهربانی و برادری ما است.

وی با بیان این مطلب که امروز جایگاه نظام اسلامی در عرصه های سیاسی و نگاه فرهنگی دنیا جایگاه اول است، افزود: قدرت، نفوذ و تاثیرگذاری ما در جهان بسیار پر نقش و مورد توجه دشمن است، لذا باید برای حفظ کردن این جایگاه باید اخلاص، کار برای خدا و با هم بودن را مد نظر قرار دهیم.

همچنین در این جلسه جانشین فرمانده سپاه امام رضا گفت: هفته دفاع مقدس یادآور ایثارگری ها، شهادت ها و شهامت ها در هشت سال دفاع مقدس است و این هفته نماد وحدت و همدلی نیروهای مسلح است.

سردار هاشم غیاثی اظهار داشت: ایران اسلامی به عنوان کانون بیداری اسلامی مطرح است و خیزش مردم منطقه ریشه در انقلاب و دفاع مقدس دارد.

وی با بیان این مطلب که دشمنان نظام بدلیل حضور و نبرد جانانه در هشت سال دفاع مقدس اجازه ورود به کشور را به خود نمی دهند، بیان کرد: امروز شاهد هجمه دشمن در جنگ نرم هستیم، بنابراین باید در این حوزه آمادگی خود را بالا ببریم.

کد مطلب 1419409

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