به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمد مهدی عرب انصاری در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان طی سخنانی اظهار داشت: امروزه معضل مواد مخدر و ابعاد و پیامدهای شوم آن بر هیچکس پوشیده نیست.
وی با تاکید بر لزوم توجه به اقدامات فرهنگی در بحث مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: در حوزه پیشگیری که مقدم بر مقابله و درمان است باید با انجام کارهای فرهنگی و استفاده از همه ظرفیتها به ویژه رسانههای ارتباط جمعی و صدا و سیما نسبت به آگاهسازی جامعه نسبت به عواقب و مضرات اعتیاد برنامه ریزی کرد.
معاون سیاسی امنیتی استاندار قم با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید، لزوم تمرکز برنامههای آموزشی و فرهنگ سازی در زمینه پیشیگیری از اعتیاد در محیطهای آموزشی را خواستار شد.
حجت الاسلام والمسلمین عرب انصاری از مدارس و دانشگاهها به عنوان مراکز مهم و تاثیرگذار در فرهنگسازی و پیشیگیری از اعتیاد یاد کرد و افزود: پیش بینی آموزشهای فرهنگی مرتبط با این موضوع در متون درسی، نقش موثر و ارزندهای در پیشگیری و آگاه سازی دانش آموزان و دانشجویان خواهد داشت.
وی با قدردانی از تلاشهای نیروی انتظامی وسایر دستگاههای مسؤل استان در برخورد قاطع با توزیع و قاچاق مواد مخدر، افزود: فضای استان باید به مکانی ناامن برای قاچاق مواد مخدر تبدیل شود.
معاون استاندار قم با تاکید بر لزوم تسریع در تدوین سند جامع پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر استان گفت: در تدوین این سند باید از مشارکت حداکثری دستگاههای مسؤل و همه ظرفیتهای موجود برای ریشه کنی معضل مواد مخدر استفاده شود.
قم - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استاندار قم با اشاره به اقدامات اولیه برای تدوین سند جامع پیشیگیری از اعتیاد به مواد مخدر استان، از آماده شدن این سند در آینده نزدیک خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمد مهدی عرب انصاری در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان طی سخنانی اظهار داشت: امروزه معضل مواد مخدر و ابعاد و پیامدهای شوم آن بر هیچکس پوشیده نیست.
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