یک هزار برنامه فرهنگی ورزشی در استان بوشهر اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رضا محمدی یگانه بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: سیزدهم تا نوزدهم مهر هفته نیروی انتظامی نام دارد و شعار امسال این هفته سهم من از امنیت و آرامش است.
وی، صبحگاه مشترک، غبار روبی گلزار شهدا، اجرای برنامه های آموزشی در مدارس، برپایی نمایشگاه دستاوردها و توانمندیهای پلیس، دیدار با خانواده شهدای نیروی انتظامی و عملیات رزمی یگان ویژه از مهمترین برنامه های این فرماندهی در هفته نیروی انتظامی برشمرد.
فرمانده انتظامی استان بوشهر از مردم ونهادهای دولتی خواست در ایجاد امنیت و آرامش سهیم باشند زیرا برقراری کامل امنیت تنها بر دوش پلیس نیست.
سردار محمدی یگانه در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه دو سارق مسلح که سال 86 در دشتستان اقدام به سرقت مسلحانه کرده بودند دستگیر شدند، گفت: در نیمه نخست امسال ارزش ریالی کشف قاچاق کالا و ارز 49 درصد و قاچاق سوخت 63 درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال شده است.
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