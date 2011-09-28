یک هزار برنامه فرهنگی ورزشی در استان بوشهر اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رضا محمدی یگانه بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: سیزدهم تا نوزدهم مهر هفته نیروی انتظامی نام دارد و شعار امسال این هفته سهم من از امنیت و آرامش است .

وی، صبحگاه مشترک، غبار روبی گلزار شهدا، اجرای برنامه های آموزشی در مدارس، برپایی نمایشگاه دستاوردها و توانمندیهای پلیس، دیدار با خانواده شهدای نیروی انتظامی و عملیات رزمی یگان ویژه از مهمترین برنامه های این فرماندهی در هفته نیروی انتظامی برشمرد.

فرمانده انتظامی استان بوشهر از مردم ونهادهای دولتی خواست در ایجاد امنیت و آرامش سهیم باشند زیرا برقراری کامل امنیت تنها بر دوش پلیس نیست .