کاهش آسیبهای اجتماعی نیازمند تغییر نگرش نسبت به بهزیستی

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله بازیار ظهر چهارشنبه در دیدار با فرماندار میناب بیان داشت: خوشبختانه فرمانداری میناب همکاری مناسبی با اداره بهزیستی این شهرستان داشته که نشان دهنده علاقه فرماندار به معلولین و مددجویان این نهاد و خدمت به آنها است.

وی افزود: در شهرستان میناب افراد توانمند و خیر زیاد است اما به دلیل عدم فرهنگ سازی مناسب، همکاری زیادی با بهزیستی ندارند که برای جلب مشارکت آنها باید پیگیری صورت گیرد و خدمات بهزیستی را به این افراد شناساند.

مدیرکل بهزیستی هرمزگان تصریح کرد: ما در سراسر استان برای اینکه به اهداف بهزیستی در جامعه دست پیدا کنیم، نیازمند این هستیم که همه مدیران دستگاه های اجرایی با هم همکاری نزدیکی داشته باشند زیرا مردم به آن نیاز دارند.

وی اظهار داشت: همه افراد یک جامعه پیش از تولد تا کهنسالی به بهزیستی نیاز دارند که این نشان دهنده اهمیت جایگاه بهزیستی در زندگی مردم است که باید حضوری پر رنگ داشته باشند و هر زمان که این حضور کم رنگ شده در جامعه با مشکل مواجه شده ایم.

بازیار اضافه کرد: بهزیستی باید در تمام جامعه حاضر باشد و این نیازمند تغییر نگاه و نگرش جامعه نسبت به بهزیستی است تا بتوان آسیب های موجود در آن را کاهش داد.

وی عنوان کرد: به بهزیستی اینگونه نگریسته می شود که یک مجموعه خدماتی برای افراد بی بضاعت است اما کار بهزیستی فراتر از این بوده و در تمامی ابعاد زندگی مانند پیشگیری از طلاق که در حال تبدیل شدن به بحران است، پیشگیری از اعتیاد، بزهکاری و کودکان خیابانی می توان حضور بهزیستی را به صورت محسوس دید.

مدیرکل بهزیستی هرمزگان گفت: در جوامع ما که هنوز رابطه احساسی بین افراد وجود دارد، آسیبهایی مانند طلاق کم است ولی باید پیشگیری شود و از آن غافل نشویم زیرا در صورت غفلت، این آسیب افزایش می یابد.

وی اظهار داشت: ما باید مددجویان و معلولین را توانمند کنیم نه اینکه آنها را تحت پوشش قرار داده و ماهیانه به آنها مستمری پرداخت کنیم بلکه باید با توانایی که دارند آنها را توانمند کنیم.

بازیار به راه های اشتغالزایی اشاره و تصریح کرد: با توجه به توانایی که در بخش کشاورزی در هرمزگان وجود دارد، در ایجاد صنایع تبدیلی و راه اندازی مراکز سردخانه نگهداری محصولات کشاورزی می توان زمینه اشتغال را برای مددجویان ایجاد کرده و آنها را توانمند ساخت.

وی افزود: ما باید در دو زمینه ایجاد اشتغال و ایجاد درآمد مددجویان فعالیت کنیم که همکاری فرمانداری را می طلبد زیرا به این وسیله مددجویان مشغول بوده و از آسیب های موجود در جامعه کاسته می شود.

مدیرکل بهزیستی هرمزگان عنوان کرد: همه در پست و مسئولیتی که هستیم باید جوابگوی خون شهدا و رزمندگان باشیم و به جامعه خدمت رسانی انجام دهیم زیرا کارهایی که ما انجام می دهیم در تاریخ ثبت می شود.

وی به بحث مناسب سازی اشاره کرد و افزود: مناسب سازی یکی از کارهایی است که در میناب باید به آن پرداخته شود که در کنار آن، استاندارد سازی نیز باید دنبال شود که امیدواریم در این زمینه میناب را به عنوان یک شهرستان نمونه در زمینه مناسب سازی مطرح کنیم.

بازیار خطاب به فرماندار میناب گفت: نگاه شما به بهزیستی و همه ابعاد آن مثبت است که امیدواریم با مدیریتی که شما دارید در زمینه های مناسب سازی و جذب مشارکتها پیشرفت بیشتری را در شهرستان میناب شاهد باشیم.