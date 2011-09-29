به گزارش خبرنگار مهر، حوزه بهزیستی و رفاه در این هفته شاهد رویدادها و اخبار متعددی بوده است که چکیده ای از مهمترین آنها را مرور می کنیم.

تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری بیمه زنان خانه ‌دار

این هفته فاطمه آلیا، عضو فراکسیون زنان مجلس از تشکیل صندوق سرمایه گذاری برای بیمه زنان خانه دار خبر داد و گفت طرح بیمه زنان خانه دار چندین سال است که مطرح شده اما فقط برای مدت کوتاهی اجرایی شده است.

به گفته وی، در دوره هفتم مجلس، فراکسیون زنان با همکاری مرکز امور زنان و خانواده طرحی را تصویب کرد که در صورت تامین اعتبارات این صندوق از منابع غیر دولتی و در شرایطی که بار مالی برای دولت نداشته باشد برای اجرای طرح بیمه زنان خانه دار اقدام شود.

افزایش مراکز روزانه مراقبت از سالمندان

حسین نحوی نژاد، رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان سازمان بهزیستی از افزایش مراکز روزانه مراقبت از سالمندان در استانهای مختلف کشور خبر داده و گفته است که افزایش تعداد مراکز روزانه با این هدف انجام می شود که این افراد بتوانند در کنار خانواده های خود زندگی کنند و مجبور نباشند ساعات طولانی را دور از افرادی که دوستشان دارند، باشند.

وی با اشاره به حضور 5 هزار سالمند در 100 مرکز روزانه که در استانهای مختلف کشور فعال هستند، از وجود تنها 158 مرکز شبانه روزی نگهداری سالمندان در کشور خبر داده و گفته است که این مراکز برای افرادی است که شرایط نگهداری در منزل برای آنها فراهم نیست و یا اینکه مجهول الهویه هستند.



حذف کمپهای غیرمجاز با گسترش مراکز درمان معتادان

فرهاد اقطار، مدیر کل دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی از حذف کمپهای ترک اعتیاد غیر مجاز معتادان در صورت افزایش مراکز درمان خبر داده و گفته است که فضا و همچنین خدمات و برخورد با معتادان در این مراکز استاندارد نیست.

به گفته وی، ستاد مبارزه با مواد مخدر مبلغ 4 میلیارد تومان برای درمان و 2 میلیارد تومان برای پیشگیری از اعتیاد به سازمان بهزیستی اختصاص داده است.

پرداخت 100 میلیارد تومان از مطالبات مراکز درمانی

سازمان تامین اجتماعی طی هفته آینده با پرداخت 100 میلیارد تومان به مراکز درمانی طرف قرارداد، تمامی مطالبات مربوط به فروردین و اردیبهشت سال جاری این مراکز را تسویه می کند.

سازمان تامین اجتماعی تا کنون تسویه مطالبات مراکز درمانی، به خصوص بیمارستان‌های دانشگاهی را در اولویت قرار داده است و در آینده نیز پرداخت مطالبات مربوط به دانشگاه‌های علوم پزشکی متناسب با انجام تعهدات وزارت بهداشت در قبال شرکت‌های دارویی و بیمارستان‌های ملکی تامین اجتماعی خواهد بود.

زمان اعلام نتیجه تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی

علی زنجانی، عضو کمیته تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی گفته است که نتیجه نهایی تحقیق از سازمان تامین اجتماعی یک ماه دیگر اعلام و در مجلس قرائت می شود.

این درحالی است که قرار بود نتیجه تحقیق و تفحص از صندوق تامین اجتماعی شهریور ماه اعلام شود.

وی گفته است که در این تحقیق و تفحص به دنبال منافع و حقوق 30 میلیون بیمه شده تامین اجتماعی بودیم که به این مورد دست پیدا کردیم.

وجود کمتر از 10 متخصص طب سالمندی در کشور

سید حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، تعداد متخصصین طب سالمندی در کشورمان را کمتر از تعداد انگشتان دو دست عنوان کرده و گفته است که سالمندان از شرایط خاصی برخوردارند به همین دلیل نیازمند مراقبتهای ویژه در این دوران هستند در حالیکه در کشور ما تعداد متخصصین طب سالمندی بسیار کم است.

وی معتقد است که برای نشاط دوران سالمندی در کشور برنامه ریزی نشده است.

با توجه به اینکه بیماریهای دوره سالمندی پس از 60 سالگی آغاز می شود به همین دلیل تامین هزینه های درمانی نیز مولفه جدی در زندگی این افراد است که اکثر آنها را با مشکل روبرو کرده است.