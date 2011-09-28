به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "نزاویسیمایا گازتا" روز گذشته در مطلبی در این باره نوشت : پوتین و مدودف درصدد هستند تا سمتهای خود را با هم مبادله کنند، اما ‌مهم ‌نیست ‌که ‌این ‌توافق ‌آنها ‌از ‌همان ‌اول ‌حاصل ‌شده ‌بود ‌یا ‌اینکه ‌در ‌ماه‌های ‌اخیر ‌تصمیم ‌نهایی ‌گرفته ‌شد. ‌مهم ‌این ‌است ‌که ‌مرحله ‌کوتاه ‌مدت ‌و ‌متضاد ‌حکومت ‌دونفری ‌به پایان ‌می‌رسد. ‌وضعیتی ‌که ‌محبوب ‌ترین ‌و ‌با ‌نفوذ‌ترین ‌سیاستمدار ‌کشور ‌مجبور ‌بود ‌"نفر ‌دوم ‌کشور" ‌شود ‌و ‌کاریزمای ‌رسمی ‌را ‌به ‌همکار ‌خود ‌واگذار کند.





در بخش دیگری از این مطلب آمده است : بسیاری ‌از ‌شهروندانی ‌که ‌ذهنیت ‌انتقادی ‌دارند، ‌معتقدند ‌که ‌با ‌بازگشت ‌صاحب ‌سابق مقام اول کشور ‌به ‌کرملین، ‌مرحله ‌رکود ‌شروع ‌خواهد ‌شد. ‌فرض ‌بر ‌آن ‌بود ‌که ‌اگر ‌اوضاع ‌اقتصادی ‌دشوار ‌باشد، ‌او ‌به ‌کرملین ‌بر ‌خواهد ‌گشت ‌تا ‌کشور ‌را ‌نجات ‌دهد. ‌دیگران ‌معتقد ‌بودند ‌که ‌در ‌شرایط ‌دشوار ‌اقتصادی ‌پوتین ‌ترجیح ‌خواهد ‌داد ‌فرمان ‌امور ‌کشور ‌را ‌در ‌دست ‌نگیرد ‌تا ‌به ‌چهره ‌خود ‌به ‌عنوان ‌تثبیت ‌کننده ‌اوضاع ‌کشور ‌در ‌سالهای ‌2000 ‌لطمه ‌نزند. ‌به ‌عبارت ‌دیگر، با ‌وجود ‌اینکه ‌ولادیمیر ‌پوتین 10 ‌سال ‌است ‌که ‌در ‌سیاست ‌روسیه ‌مقام ‌اساسی ‌را ‌احراز ‌می‌کند، ‌انگیزه‌های ‌رفتار ‌او ‌روشن ‌نیست. ‌معلوم ‌نیست ‌که ‌او ‌در ‌شرایط ‌معینی ‌ترجیح ‌می‌دهد ‌از ‌اعتبار ‌سیاسی ‌خود ‌به ‌نفع ‌کشور ‌استفاده ‌یا ‌مداخله ‌نکند ‌تا ‌چهره ‌سیاسی ‌خود ‌را ‌تیره ‌نکند.



نزاویسیمایا گازیتا در ادامه مطلب خود آورده است : از ‌قرار ‌معلوم، ‌نمی‌توان ‌دو ‌بار ‌وارد ‌یک ‌رودخانه ‌شد. ‌بار ‌دوم ‌این ‌همان ‌رودخانه ‌قبلی ‌نخواهد ‌بود. ‌ولادیمیر ‌پوتین ‌در ‌زمان ‌بحران ‌اقتصادی ‌و ‌کاهش ‌قیمتهای ‌نفت ‌که ‌برای ‌اقتصاد ‌مبتنی ‌بر ‌مواد ‌خام ‌بسیار ‌خطرناک ‌است، ‌رئیس ‌جمهور ‌روسیه ‌نبود. ‌او ‌زمانی ‌زمام ‌امور ‌کشور ‌را ‌در ‌دست ‌داشت ‌که ‌قیمت ‌نفت ‌رو ‌به ‌افزایش ‌گذاشته ‌و ‌هزینه‌های ‌بودجه ‌و ‌درآمدهای ‌مردم افزایش می یافت، ‌طبقه ‌متوسط ‌روسیه ‌شکل ‌می‌گرفت ‌و ‌حس ‌ثبات ‌و ‌رفاه ‌نسبی ‌بر ‌اذهان ‌مردم نقش بسته است. سه ‌و ‌نیم ‌سال ‌فعالیت ‌ائتلاف ‌حاکم ‌فعلی ‌برای دیمیتری ‌مدودف ‌زمان ‌سلسله ‌آزمایشها ‌بود.



‌شعارهای ‌لیبرال ‌مدودف ‌مورد ‌آزمایش ‌قرار گرفت ‌و ‌حالا ‌پوتین ‌باید ‌امتحان ‌رفتار ‌حساب ‌گرانه ‌و ‌انعطاف‌ پذیر ‌و ‌آمادگی ‌برای ‌در ‌نظر ‌گرفتن ‌شرایط ‌عینی ‌را ‌بدهد. ‌ممکن ‌است ‌لازم ‌باشد ‌که ‌تصمیمات ‌ناخوشایندی ‌اتخاذ شود. ‌آیا ‌پوتین ‌مسئولیت ‌در ‌قبال ‌اتخاذ ‌این ‌تصمیمات ‌را بر ‌عهده ‌خود ‌گرفته ‌یا ‌ترجیح ‌خواهد ‌داد ‌از ‌آن ‌دوری ‌جسته ‌و ‌بار ‌اساسی ‌را ‌بر ‌دوش ‌دولت ‌بگذارد؟



در بخش پایانی این مطلب آمده است : اگر ‌ولادیمیر ‌پوتین نه ‌به ‌فکر ‌شش ‌یا ‌دوازده ‌سال ‌جدید ‌در ‌کرملین، ‌بلکه ‌به ‌فکر ‌جایگاه ‌خود ‌در ‌تاریخ ‌باشد، ‌او ‌باید ‌تصمیمات ‌سیستمی ‌و ‌نه ‌مقطعی ‌و ‌انتخاباتی را ‌اتخاذ کند. ‌او ‌داوطلبانه ‌روی ‌خاک ‌ناپایدار ‌قدم ‌می‌گذارد. ‌مسئولیت ‌او ‌در ‌نبودن ‌مراکز ‌نیرومند ‌دیگر ‌قدرت ‌دولتی ‌افزایش ‌می یابد. ‌شرایط ‌فعالیت ‌جدید ‌است ‌و ‌نتیجه ‌و ‌ارزیابی ‌نهایی ‌آن ‌به ‌استعداد ‌تغییر ‌رفتار ‌خود ‌بستگی ‌دارد. ‌پوتین ‌باید ‌دگرگون ‌شود ‌تا ‌به موفقیت دست یابد. تبدیل ‌شدن ‌پوتین ‌امروزی ‌به ‌"پوتین ‌جدید"، ‌تنها ‌یکی ‌از ‌گزینه‌های ‌احتمالی ‌نیست. ‌این ‌شرط ‌اساسی ‌بقای ‌سیاستمداری ‌است ‌که ‌ما ‌خیال ‌می‌کنیم ‌که ‌او ‌را ‌خوب ‌شناخته‌ایم".