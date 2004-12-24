امام رضا(ع) عامل ايجاد وحدت فرهنگي در جامعه است

به گزارش گروه دين وانديشه "مهر" به نقل از معاونت فرهنگي ، شعاعي در مراسم افتتاحيه نمايشگاه قرآن و عترت "رضوان ايران" افزود : همچنين شعاع نوراني وجود مقدس ثامن الحجج در اين سرزمين عامل حفظ مرزها و امنيت اين كشور در حوزه هاي مختلف بوده است.

وي بر لزوم استفاده از دستاوردهاي علمي نقاط مختلف كشور بر توسعه و ترويج فرهنگ ولايي و مفاهيم قرآني و مرتبط با ائمه اطهار(ع) تاكيد كرد.

شعاعي در ادامه اظهار داشت : مفاهيمي كه در حول و حوش وجود شريف امام رضا(ع) وجود دارد نظير شفاعت، ولايت ، دانش ، رفعت و شجاعت معاني بلند و عميقي هستند كه ما مي توانيم با ارايه آثار فرهنگي و هنري در عرصه ملي و بين المللي ارزش والاي اين مفاهيم را به جهانيان بشناسانيم.

معاون امور فرهنگي وزارت ارشاد ادامه داد: براي گسترش ترويج فرهنگ ولايي و مفاهيم قرآني و معارف اهل بيت (ع) نبايد تنها به ظرفيت كلام بسنده كرد بلكه در اين حوزه مي توان از ابزار هنر و ادبيات نيز بهره گرفت.

شعاعي به ارتباط جشنواره فرهنگي هنري امام رضا(ع) با جوانان اشاره كرد و افزود: خوشبختانه با برگزاري رويدادهاي فرهنگي معنوي ، امكان شناخت ظرفيت و استعدادهاي نسل جوان در اين حوزه فراهم شده است و مشاركت و حضور فعال جوانان در نمايشگاه قرآن و عترت رضوان ايران گواه اين ادعاست .

وي همچنين استقبال بي نظير ناشران ، نويسندگان ، قاريان ، حافظان ، قرآن پژوهان و هنرمندان از جشنواره رضوي را نشان دهنده جايگاه والاي ائمه اطهار در بين اين قشر دانست.

شعاعي با اشاره به اين كه هم اكنون سردمداران جهاني سازي با استفاده از ابزار باطني و معنا قصد سلطه جهاني دارند افزود : براي مقابله با اين جريان بايد معاني و مفاهيم معنوي فرهنگ اهل بيت (ع) را در عالي ترين شكل ممكن ارايه نماييم.

وي بر لزوم بين المللي شدن جشنواره رضوي تاكيد كرد و افزود : شعاع معنويت امام رضا(ع) از مرزهاي جغرافيايي فراتر و عامل ايجاد جاذبه در ميان مخاطبان جهاني است.

محمد علي شعاعي نهادينه شدن را عامل تداوم فعاليت هاي فرهنگي دانست و اضافه كرد: دبيرخانه دائمي مي تواند عامل توسعه جشنواره و مفاهيم معنوي حول و حوش محور امام رضا(ع) شود.

وي با اشاره به اين كه جشنواره رضوي نهادي بزرگ است كه با هدف برقراري ارتباط بين عامل قدس و حوزه هنر شكل گرفته تصريح كرد : كانون هاي قدس و استوانه هاي نور عامل مهمي براي شكل گيري و جهت بخشي حركت هاي فرهنگي هستند و عظمت وجود ائمه اطهار(ع) عامل هدايت جامعه و ايجاد خلاقيت هاي فكري ، هنري و تمدني است.