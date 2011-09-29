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۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۰۱

"روبرتو کارلوس" مربی "آنژی" روسیه شد

"روبرتو کارلوس" مربی "آنژی" روسیه شد

با اخراج "گادژی گادژیف" از سمت مربیگری "آنژی ماخاچکالا"هدایت این تیم به طور موقت بر عهده روبرتو کارلوس گمارده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آنژی که سرمایه گذاری فراوانی در فوتبال روسیه انجام داده در 6 بازی گذشته خود تنها یک پیروزی کسب کرده است. این تیم که از رقابت های جام حذفی روسیه کنار رفته و در مسابقات لیگ برتر این کشور هم در رده هفتم قرار دارد در آخرین دیدار خود با نتیجه تساوی 2 بر 2 مقابل "ترک گروژنی" متوقف شد که همین امر اعتراض هواداران و متعاقبا برکناری "گادژیف" را به همراه داشت.

سخنگوی این باشگاه در گفتگو با خبرگزاری "ریانووستی" اظهار داشت: باشگاه ضمن قدردانی از زحمات گادژیف تصمیم به برکنری این مربی گرفته است. امیدواریم تجربه و دانش گادژیف همچنان بتواند به توسعه فوتبال در داغستان کمک کند.

روبرتو کارلوس 38 ساله که در فوریه با قراردادی 5/2 ساله به عنوان بازیکن به این تیم پیوسته از این پس به عنوان مربی - بازیکن در این باشگاه مشغول به کار خواهد شد. کارلوس را در امر مربیگری "آندری گوردیف" همراهی خواهد کرد.

کد مطلب 1419424

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