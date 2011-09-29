"روبرتو کارلوس" مربی "آنژی" روسیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آنژی که سرمایه گذاری فراوانی در فوتبال روسیه انجام داده در 6 بازی گذشته خود تنها یک پیروزی کسب کرده است. این تیم که از رقابت های جام حذفی روسیه کنار رفته و در مسابقات لیگ برتر این کشور هم در رده هفتم قرار دارد در آخرین دیدار خود با نتیجه تساوی 2 بر 2 مقابل "ترک گروژنی" متوقف شد که همین امر اعتراض هواداران و متعاقبا برکناری "گادژیف" را به همراه داشت.

سخنگوی این باشگاه در گفتگو با خبرگزاری "ریانووستی" اظهار داشت: باشگاه ضمن قدردانی از زحمات گادژیف تصمیم به برکنری این مربی گرفته است. امیدواریم تجربه و دانش گادژیف همچنان بتواند به توسعه فوتبال در داغستان کمک کند.

روبرتو کارلوس 38 ساله که در فوریه با قراردادی 5/2 ساله به عنوان بازیکن به این تیم پیوسته از این پس به عنوان مربی - بازیکن در این باشگاه مشغول به کار خواهد شد. کارلوس را در امر مربیگری "آندری گوردیف" همراهی خواهد کرد.