خیران باید با خدمات بهزیستی آشنا شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود قانعی فرد ظهر چهارشنبه در دیدار با مدیرکل بهزیستی هرمزگان با تبریک هفته دفاع مقدس گفت: از زمان حضور دکتر بازیار به عنوان مدیر کل بهزیستی هرمزگان در استان، شاهد تحول در بهزیستی بوده ایم که این تحولات محسوس است.

قانعی فرد افزود: خوشا به حال کسانی که در بهزیستی کار می کنند زیرا خداوند به شما توفیق داده که در خدمت مردم و جامعه باشید.

وی تصریح کرد: کار شما خیلی سخت است و تا علاقه به آن نداشته باشید موفق نمی شوید و این عنایتی است که خداوند به شما داده که در این فضا خدمت کنید.

قانعی فرد اظهارداشت: در میناب خیرین با خدماتی که بهزیستی ارائه می کند به خوبی آشنا نیستند و کارهای بهزیستی معرفی نشده است که اگر این آگاهی به آنها داده شود مطمئنا مشارکت خواهند کرد.

وی یادآور شد: مردم میناب، انقلابی هستند که خدمات زیادی برای انقلاب انجام داده اند. آمار قابل توجهی از جمعیت این شهر از خدمات بهزیستی استفاده می کنند به همین دلیل باید خدمات رسانی را به آنها افزایش دهیم تا احساس تنهایی نکنند.

فرماندار میناب عنوان کرد: معلولیت زیباترین عیبی است که یک شخص می تواند داشته باشد و بدترین عیب این است که یک فرد توانایی داشته باشد و از آن استفاده نکند.

وی اضافه کرد: ما به عنوان یک سرباز نظام در خدمت بهزیستی هستیم تا بتوانیم به مردم خدمت کنیم.