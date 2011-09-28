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۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۲۵

بایرن مونیخ خواستار آزادی "برنو" شد

بایرن مونیخ خواستار آزادی "برنو" شد

رئیس باشگاه بایرن مونیخ خواستار آزادی هرچه سریع تر برنو، مدافع این تیم، از بازداشت پلیس شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته گذشته خانه برنو در آتش سوخت و اکنون خود این بازیکن متهم اصلی این آتش سوزی است و پلیس در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده که برنو تعمدا دست به این کار زده است.

کارل هاینز رومنیگه به تلویزیون "اسکای" گفت: من با مسئول پرونده برنو هر روز در ارتباطم و او به من گفته که این بازیکن همکاری خوبی به عمل نمی آورد که البته قابل درک است. این مسئول، جلسه ای را مقرر کرده تا در خصوص شرایط بازداشت برونو بحث شود و ما امیدواریم که او هر چه سریع تر آزاد شود چرا که بر این باوریم در این خصوص مبالغه شده تا آنجا که را زندانی کرده اند.

کد مطلب 1419427

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