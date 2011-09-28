بایرن مونیخ خواستار آزادی "برنو" شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته گذشته خانه برنو در آتش سوخت و اکنون خود این بازیکن متهم اصلی این آتش سوزی است و پلیس در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده که برنو تعمدا دست به این کار زده است.

کارل هاینز رومنیگه به تلویزیون "اسکای" گفت: من با مسئول پرونده برنو هر روز در ارتباطم و او به من گفته که این بازیکن همکاری خوبی به عمل نمی آورد که البته قابل درک است. این مسئول، جلسه ای را مقرر کرده تا در خصوص شرایط بازداشت برونو بحث شود و ما امیدواریم که او هر چه سریع تر آزاد شود چرا که بر این باوریم در این خصوص مبالغه شده تا آنجا که را زندانی کرده اند.