به گزارش خبرنگار مهر مهدی غضنفری امروز در پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره اعطای تسهیلات به بخش تولید از محل هدفمند سازی یارانه ها گفت : آنچه در ستاد هدفمند کردن یارانهها برای بازسازی و تجهیز بخش تولید به تصویب رسیده تسهیلات ارزان قیمت بوده و تسهیلات بلاعوض نیست.
وی افزود: پرداخت تسهیلات ارزان قیمت برای بازسازی و تجهیز بنگاه های کوچک آغاز شده است و ادامه دارد.
غضنفری افزود: از محل درآمدهای هدفمند شدن یارانهها باید حدود 300 تا 400 میلیارد تومان پرداخت شود که بخش اندکی از آن پرداخت شده و بقیه نیز در شش ماه آینده پرداخت خواهد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برای بازسازی و تجهیز بنگاههای بزرگ امسال سه تا چهار هزار میلیارد تومان نیاز است که هنوز منابع لازم را دریافت نکردهایم که در اختیار تولیدکنندگان قرار دهیم.
وی با تاکید بر اینکه برای آغاز مرحله بعدی هدفمند کردن یارانه ها باید زمینه های لازم برای آن از جمله تجهیز و بازسازی بنگاه های بزرگ را فراهم کنیم، گفت : پروژههای بازسازی بنگاههای بزرگ در کاهش مصرف انرژی موثر است.
غضنفری در عین حال گفت: هر زمانی که منابع بازسازی و تجهیز بنگاههای بزرگ در اختیار ما قرار گیرد بلافاصله بازسازی را آغاز خواهیم کرد.
غضنفری خبر داد:
منابع هدفمندکردن یارانهها هنوز به بخش صنعت و تولید اختصاص پیدا نکرده است
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت برای بازسازی و تجهیز بنگاههای تولیدی بزرگ امسال سه تا چهار هزار میلیارد تومان نیاز است که هنوز منابع لازم را دریافت نکردهایم که در اختیار تولیدکنندگان قرار دهیم.
به گزارش خبرنگار مهر مهدی غضنفری امروز در پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره اعطای تسهیلات به بخش تولید از محل هدفمند سازی یارانه ها گفت : آنچه در ستاد هدفمند کردن یارانهها برای بازسازی و تجهیز بخش تولید به تصویب رسیده تسهیلات ارزان قیمت بوده و تسهیلات بلاعوض نیست.
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