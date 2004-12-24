آمريكا براي دستگيري بعثي هاي عراق حمله به سوريه را بررسي مي كند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه اسرائيلي جروزالم پست، اين مقام دولتي در مصاحبه با اين روزنامه با ادعاي اينكه بخشي ازحملات به منافع آمريكا درعراق از سوي بعثي هائي است كه در سوريه پناه گرفته اند گفت آمريكا در مورد مساله حمله به اين كشور همسايه عراق، مطالعه مي كند .

اين مقام كه نامي از آن برده نشده است اعلام كرد كه احتمالاً تحريم هائي عليه سوريه اعمال خواهد شد ليكن آمريكا بايد بعد از حمله مرگبار به پايگاه آن كشور در موصل در روز سه شنبه، موضع تهاجمي تري به خود بگيرد.

وي در ادامه اظهار داشت: من فكر مي كنم اعمال تحريم عليه سوريه يك چيز است اما تصور مي كنم چيز ديگري كه سوري ها در باره آن نگران شده اند اين است كه آيا ما در قبال عبور از مرزهاي اين كشور به عراق دست به اقدام نظامي خواهيم زد يا هيچ اقدامي نخواهيم كرد و اگر من به جاي سوريه بودم نگران مي شدم.

همچنين يك مقام ديگر آمريكا به اين روزنامه مي گويد: حساسيت موضوع سطح فزاينده ياس و نا اميدي را در واشنگتن نسبت به بي ميلي سوريه براي بازداشت بعثي ها و ساير كسانيكه حملاتي را از خاك سوريه ترتيب مي دهند منعكس مي كند.