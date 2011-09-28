به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حسین وحید خراسانی قبل از ظهرچهارشنبه در درس تفسیر قرآن در مسجد اعظم و در ادامه تفسیر سوره مبارکه یاسین اضافه کرد: سوره یاسین قلب قرآن و لب اللباب همه سور قرآن کریم است.



وی با اشاره به انتخاب نام این سوره به یاسین اظهارداشت: پیامبر دارای ۱۰ اسم است اما خداوند از میان تمامی آن‌ها یاسین را برگزیده است و خود این نام دارای اعجاز است که در دو حرف منحصر می‌شود.



این مرجع تقلید با بیان اینکه خداوند به این نام قسم خورده است تاکیدکرد: این قسم از آن جهت است که در تمام عالم خلقت بر‌تر از او خلق نشده است و قسم به چنین وج. د با عظمت یعنی نبی مکرم خاتم است.



آیت الله وحید بیان داشت: قسم به یاسین موضوعیت دارد برای اینکه خداوند بفرماید موکدا و با تاکید فراوان تو یعنی پیامبر (ص) از مرسلین هستی و بر صراط مستقیم قرار داری.



این مرجع تقلید با بیان اینکه عقول بشر از فهم صراط مستقیم عاجز است تصریح کرد: باید نقطه شروع و خاتمه این صراطٰ راهرو این راه و نقطه انتهایی آن شناخته شود.



صراط مستقیم با ادراک بشری قابل فهم نیست



وی تاکیدکرد: اینجاست که عقول مبهوت می‌شود و اگر فردی اهل نظر باشد می‌داند هر قدر بیشتر یفهمد بیشتر می‌فهمد که نفهمیده و اوج کمال هم در این نفهمیدن است.



آیت الله وحید خراسانی اظهارداشت: صراط مستقیم صراطی است که علم کل و کل علم و کل عقل و عقل کل؛ جوهره نبوت عامه و خاصه، عصاره و خلاصه عالم و آدم بر این صراط مبعوث شده‌اند.