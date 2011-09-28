سه میلیون گردشگر تابستان امسال از منطقه آزاد انزلی دیدن کردند

علیرضا بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حالیکه طی مدت مشابه سال گذشته میزان گردشگر ورودی به محدوده منطقه آزاد انزلی افزون بر یک میلیون نفر بوده است.



وی در خصوص دلایل افزایش ورود گردشگر به منطقه آزاد انزلی اظهارداشت: رشد و تنوع خدمات فرهنگی و گردشگری ارائه شده از سوی این سازمان در مجموعه طرح ساحلی، گردشگری و فاز تجارت این منطقه طی دو سال گذشته به همراه توسعه، تجهیز و بهسازی امکانات و تجهیزات که منجر به فراهم کردن محیطی امن و لحظات فرح بخش برای گردشگران نقش بسزایی در افزایش بی سابقه حضور گردشگران در منطقه آزادانزلی داشته است.



مدیرعامل منطقه آزاد انزلی با اعلام اینکه این منطقه علاوه برپتانسیلهای قانونی متعدد در حوزه گردشگری و قرار گرفتن در استان گیلان به عنوان قطب گردشگری کشور از ظرفیتهای چون جنگلهای فتاتو به مساحت 300 هکتار در محدوده این منطقه، مجاورت تالاب بین المللی انزلی و سواحل زیبای دریای خزر برخوردار است.

وی اظهارداشت: راه اندازی، اجرا و مدیریت سه طرح شنای آقایان و بانوان در نوار ساحلی منطقه با فعالیت 25 ناجی غریق زن و مرد در مساحتی افزون بر 43 هزارمترمربع، بازسازی و نوسازی بیش از 100 آلاچیق چوبی و بتنی محدوده طرح ساحلی، توزیع بروشور و نقشه راهنمای گردشگری منطقه آزاد انزلی و استان گیلان از جمله خدمات این سازمان به گردشگران است.

بهمنی گفت: بهسازی دو پارک بازی و پارک بادی کودکان، اضافه کردن دو مجموعه سرویس بهداشتی به پنج مجموعه سرویس بهداشتی موجود در محدوده طرح ساحلی منطقه، بازسازی مبلمان شهری و ادوات ورزشی محدوده فاز تجارت و طرح ساحلی منطقه آزاد انزلی از دیگر خدمات به مسافران در تابستان امسال است.



وی همچنین ادامه داد: در این مدت حضور پایگاه نیروی انتظامی و 26 همیار پلیس زن و مرد، دریابانی برای حراست و حفاظت دریایی، پایگاه امداد و نجات، پایگاه امداد هلال احمر و پایگاه امداد پزشکی با همکاری نیروی انتظامی و هلال احمر استان در محدوده این منطقه فعالیت داشتند.

مدیرعامل منطقه آزاد انزلی افزود: فراهم کردن امکانات و تجهیزات برگزاری و ارائه خدمات ورزشهای آبی( قایق سواری، قایق پدالو و جت اسکی) و ورزشهای ساحلی ( والیبال و فوتبال) به همراه برگزاری جشنواره تابستانی از سوی این سازمان و جنگها فرهنگی هنری از سوی بخش خصوصی از دیگر خدمات ارائه شده در ایام تابستان 90 را تشکیل می دهد.



وی در ادامه کسب رضایت و امنیت گردشگران را اولویت نخست این سازمان اعلام کرد و اظهارداشت: حضور 24 ساعته حراست و حفاظت فیزیکی این سازمان، وجود حدود هفت هکتار فضای مناسب پارکینگ، وجود یکی از بزرگترین طرح های ساحلی شمال کشور با مساحتی افزون بر 20 هکتار، برگزاری نمایشگاه دائمی صنایع دستی استان در مجتمع های منطقه با همکاری میراث فرهنگی و صنایع دستی استان با هدف حمایت از صنایع دستی گیلان از جمله امکانات و خدمات ارائه شده این منطقه به مسافران بوده است.

بهمنی یادآورشد: برگزاری جشنواره بادبادکها و مسابقات ورزشهای سه گانه قهرمانی کشوربه همراه نمایشگاههای تخصصی و دائمی در مجتمع های تجاری منطقه بخش دیگری از خدمات سازمان منطقه آزاد انزلی با هدف رفاه بیشتر گردشگران ورودی به محدوده این منطقه را تشکیل می دهد.