آذربایجان شرقی در هفته گردشگری به استقبال پیوند فرهنگها می رود

به گزارش خبرنگار مهر، تراب محمدی بعد از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: برنامه های ویژه ای برای این هفته برای اجرا در نظر گرفته شده است.

وی روز نخست این هفته به عنوان روز جهانی جهانگردی را آغاز برنامه های در نظر گرفته شده اعلام کرد و گفت: در این روز همزمان با سراسر کشور زنگ گردشگری در مدارس نواخته شد.

محمدی با اشاره به برنامه های تدوین شده برای اجرا در این یک هفته، گفت: در هفته گردشگری از پروژه های عمرانی مرتبط با میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بهره برداری خواهد شد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی بیان کرد: همچنین نمایشگاه های پوستر خانه های تاریخی استان در محل این خانه های قدیمی برپا خواهد شد.

محمدی یادآور شد: رایگان بودن موزه ها در شش مهرماه، برگزاری تورهای گردشگری و آشناسازی هرچه بیشتر مردم و علاقه مندان با پتانسیلها و مناطق گردشگری استان از طریق رسانه های گروهی از دیگر برنامه های این هفته خواهد بود.

وی صنعت گردشگری را نیازمند معرفی دقیق و همیشگی عنوان کرد و گفت: بالا بردن سطح فرهنگ سفر و اطلاع‌رسانی از جمله مهمترین اهداف برنامه های هفته گردشگری به شمار می رود.

دبیر ستاد دائمی تسهیلات سفر آذربایجان شرقی تاکید کرد: با توجه به اهمیت و نقش گردشگری در کشور، توسعه زیرساختهای لازم برای رفاه حال گردشگران از اولویتهای سازمان میراث فرهنگی به شمار می رود.

محمدی تصریح کرد: آذربایجان شرقی مانند سایر نقاط کشورمان دارای مناطق بکر و دیدنی و همچنین آثار تاریخی برای جذب گردشگران است.

هفته گردشگری از پنج مهر ماه به عنوان روز جهانی چهانگردی آغاز شده و با ارائه برنامه های ویژه تا یک هفته پس از آن ادامه خواهد داشت.