حضور هزار ناشر در نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، علی داننده ظهر چهارشنبه در آیین افتتاح این نمایشگاه اظهار داشت: باید با توجه به پیشرفتها و شاخصهای انقلاب اسلامی به سمت شاهراه افزایش فرهنگ مطالعه در کشور پیش برویم.

وی افزود: موضوع کتاب و تقویت فرهنگ کتابخوانی از دغدغه های اصلی مسئولان فرهنگی کشور است و این نمایشگاه با توجه به وسعت و حجم بالای کتابهای ارائه شده جایگاه مناسبی در بدنه فرهنگی کشور یافته است.

داننده یادآور شد: باید با همکاری مردم و مسئولان به ویژه آموزش و پرورش و دانشگاه ها، موضوع کتاب و کتابخوانی به اولویت اصلی جامعه و خانواده ها تبدیل شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی افزایش محتوایی کتابها، حضور ناشرین برجسته کشوری و بین المللی، عرضه کتابهای گوناگون در حوزه های مختلف، شرکت ناشرین معتبر دانشگاهی را از ویژگیهای برجسته نهمین نمایشگاه بین المللی تبریز دانست.

داننده تعداد کشورهای شرکت کننده در این نمایشگاه را 100 نمایندگی از کشورهای انگلیس، جمهوری آذربایجان، ترکیه، چین، هند، عربستان، لبنان، استرالیا، هلند، آلمان،‌ ایرلند، ‌آمریکا و فرانسه عنوان کرد.

وی افزود: بیش از 100 هزار عنوان کتاب در این نمایشگاه برای علاقمندان ارائه می شود که امیدواریم این تعداد در طول زمان برگزاری نمایشگاه افزایش یابد.

داننده با مناسب ارزیابی کردن زمان برپایی این نمایشگاه ابراز داشت: همزمان با شروع سال تحصیلی جدید و به تناسب نیازهای ایجاد شده دانش آموزان و دانشجویان در آغاز مهر این نمایشگاه بستر مناسبی برای پاسخگویی به نیازهای این قشر از جامعه است.

وی تصریح کرد: در نمایشگاه کتاب امسال با افزایش یک سالن عرضه کتاب نسبت به سال گذشته، تعداد هزار و 50 غرفه فعال است که از این تعداد 100 غرفه مربوط به کشورهای خارجی و بیش از 80 غرفه در اختیار رسانه های داخلی و مطبوعات قرار دارد.

داننده گفت: خدمات پستی، حمل بار و ارسال کتاب به خریداران و همچنین همکاری اتوبوسرانی برای تردد آسان بازدید کنندگان به محل نمایشگاه از اقدامات انجام شده جهت ارتقای خدمات دهی در نمایشگاه امسال است.

نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز با حضور هزار ناشر از سراسر کشور با 100 هزار عنوان کتاب از ششم تا دوازدهم مهرماه جاری در محل نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز در حال برگزاری است.