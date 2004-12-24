توصيه هاي پليس فرودگاههاي كشور به زايران حج تمتع

به گزارش خبرگزاري مهر، براساس اعلام فرماندهي پليس فرودگاههاي كشور ودر آستانه برگزاري مناسك حج ابراهيمي در سال 83 كه حدود 100 هزار نفر از هموطنان از طريق 15 فرودگاه در سطح كشور جهت انجام حج تمتع عازم كشور عربستان خواهند شد، پليس فرودگاههاي كشور با اتخاذ تدابير و تمهيدات مناسب آماده خدمت رساني به زايرين بوده و آنها در صورت بروز هر نوع مشكل مي توانند در تهران با شماره تلفن 6025490 و يا تلفن داخلي فرودگاه 2697 ودر ديگر شهرها با تلفن مركز پليس فرودگاه مربوطه تماس حاصل نمايند.

براساس اين گزارش فرماندهي پليس فرودگاههاي كشور به منظور پيشگيري از ايجاد هرگونه مشكل براي زايرين به هنگام بازرسي و كنترل درفرودگاه عربستان و فرودگاههاي كشور از زايران تقاضا دارد در عمل به هشدارهاي انتظامي امنيتي كه در ذيل آمده دقت و توجه كافي داشته باشند.

1-براي پارك كردن اتومبيل ، از محل ها و پاركينگ هاي مطمئن استفاده شود.

2- از گذاشتن اشياء گرانقيمت و نفيس درداخل خواتومبيل ها خود داري شود.

3- از سپردن وسايل به افراد ناشناس خود داري شود.

4- به تذكرات و هشدارهاي پليس فرودگاه ، توجه و با آنها همكار يلازم به عمل آوريد.

5- از حمل هر نوع داروي روان گردان در هنگام ورود به كشور عربستان خود داري شود ودر صورت بيماري و نياز به داروي خاص ، حتما نسخه پزشك به همراه داشته باشيد.

6- براي تعويض و تبديل پول خود به ريال صعودي از صرافي هاي مجاز استفاده كنيد.

7- تمامي زايران خصوصا افراد مسن و بي سواد لازم است نشاني و شماره كاروان خود را به همراه داشته باشند .

8- مواظب وسايل شخصي خود بوده و از قبول حمل و نقل بارو اثاثيه ديگران ، جدا اجتناب كنيد.