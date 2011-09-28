به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم از ساعت 10:45 با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید در دانشگاه تهران آغاز می شود.
حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش نیز در این مراسم به مناسبت "آغاز سال تحصیلی جدید" پیش از خطبه ها سخنرانی خواهد کرد.
نماز عبادی-سیاسی جمعه این هفته تهران به امامت آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان اقامه خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم از ساعت 10:45 با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید در دانشگاه تهران آغاز می شود.
حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش نیز در این مراسم به مناسبت "آغاز سال تحصیلی جدید" پیش از خطبه ها سخنرانی خواهد کرد.
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