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۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۴۱

نماز جمعه این هفته تهران به امامت آیت الله جنتی اقامه می‌شود

نماز جمعه این هفته تهران به امامت آیت الله جنتی اقامه می‌شود

نماز عبادی-سیاسی جمعه این هفته تهران به امامت آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان اقامه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم از ساعت 10:45 با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید در دانشگاه تهران آغاز می شود.

حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش نیز در این مراسم به مناسبت "آغاز سال تحصیلی جدید" پیش از خطبه ها سخنرانی خواهد کرد.

کد مطلب 1419440

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