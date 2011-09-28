به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا دهناد ظهر چهارشنبه در مراسم تجلیل از پرداخت کنندگان خوش حساب و غیر حضوری قبوض شرکت مخابرات، با تأکید بر اینکه حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات یک حوزه فرابخشی است، گفت: درست است که مخابرات با حضور موثر و ارزنده خود، متولی خوبی برای تولید و توزیع اجزای فناوری اطلاعات و ارتباطات شده است، اما مسئولیت استفاده و بهره برداری از ظرفیت‌ها و امکانات فراوان بخش IT برعهده همه سازمان‌ها و مردم است.



وی از میزان استفاده از خدمات الکترونیکی در سطوح مختلف اداری ابراز ناخرسندی کرد و گفت: در تک شهری مثل قم که 94 درصد مردم آن در شهرستان قم حضور دارند و آمار با سوادی بالای 93 درصد است، نباید میزان استفاده از خدمات الکترونیکی در حد پائین باشد.



فناوری اطلاعات زیربنای توسعه و رفاه



معاون استاندار قم با تأکید بر اینکه نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در فصول 17گانه مدیریت و برنامه ریزی کشور، چشمگیر و اجتناب ناپذیراست، افزود: هرکشوری که در اندیشه رفاه مردم و کاهش هزینه‌های سرسام آور مولفه‌های شهرنشینی است با فراهم آوری بسترها و زیرساخت‌های مجازی راه را برای برقراری عدالت اجتماعی، شفاف سازی خدمات دهی و کاهش فساد اداری باز کرده است.



وی با اشاره به اینکه میزان سرمایه‌گذاری در دولت الکترونیک با معیار بهره برداری و سود اقتصادی سنخیت ندارد، اظهار داشت: وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات باید با تبیین و تشریح خدمات متنوع خود هم راه را برای معرفی و توجیه سرمایه گذاری‌های کلانش باز کند و هم مردم از مزایای فراوان شرکت مخابرات بهره‌مند شوند.



قم باید پیشتاز کاربری فناوری اطلاعات باشد



دهناد، با بیان این مطلب که مخابرات نباید دست از کار پژوهش، تولید و روز‌آمدی در فناوری روز دنیا بر دارد، ادامه داد: مردم باید لذت و شیرینی بهره برداری از خدمات متنوع الکترونیکی را بچشند تا متناسب با ظرفیت‌های بی‌شمار این خدمات از آن بهره بگیرند.



وی با تقدیر از عملکرد شرکت مخابرات بویژه در سال 90 در تشویق شهروندان قمی به استفاده ازخدمات الکترونیکی، گفت: شهروندان قمی با درک اهمیت و مزایای استفاده از سیستم های دریافت و پرداخت الکترونیکی توانسته اند همراه مطمئنی با متولیان امر IT باشند، ضمن اینکه برگزاری چنین مراسم‌هایی انگیزه مردم را برای الکترونیکی کردن کارهای خود دوچندان می‌کند.

