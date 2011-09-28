ترکیه از پشت به مسلمانان خنجر می زند/ اختلاس اخیر معارض ارزشهای دفاع مقدس است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مکارم شیرازی در آغاز درس خارج فقه در مسجد اعظم قم به انتقاد شدید از مواضع و عملکرد ترکیه پرداخت و گفت:همه مسلمانان و مردم ترکیه باید در مقابل این عملکرد بخروشند و آن را محکوم کنند.

وی با انتقاد از سکوت مردم و مسئولان در داخل کشور در قبال این رفتارها گفت: کار زشت دیگر دولتمردان ترکیه این است که دست در دست عربستان و آمریکا گذاشته اند و علیه سوریه اقدام می کنند تا آنجا را مانند لیبی به جنگ داخلی بکشانند تا تعداد زیادی از مسلمانان را به کشتن دهند.

آیت الله مکارم تاکید کرد: اگر چه سوریه باید در اصلاحات شتاب کند و از خشونت بپرهیزد اما ظاهرا گناهی جز مقابله با اسرائیل نداشته که ترکیه با همدستی عربستان و آمریکا به مقابله با او پرداختند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به هفته دفاع مقدس گفت: در این هفته یاد و خاطره دفاع مقدس تجدید شد اما لازم است به این حقیقت توجه شود که چه اندازه دستاوردهای دفاع مقدس را حفظ کرده ایم.

رسواییهای اقتصادی اخیر معارض دستاوردهای دفاع مقدس است

مرجع تقلید شیعیان جهان ادامه داد: آیا مفاسد اخلاقی و فرهنگی و رسوایی های اقتصادی اخیر و زمزمه اختلاف میان برخی از اصولگرایان با دستاوردهای دفاع مقدس همخوانی دارد.

برای مصرف 3000 میلیارد سه هزار سال عمر لازم است

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اختلاس سه هزار میلیاردی گفت: این اختلاس نشانه بی عقلی افراد است. فرض کنید انسانی بخواهد سه هزار میلیارد را مصرف کند اگر سالی یک میلیارد برای زندگیش خرج کند باید سه هزار سال عمر کند تا این پول تمام شود.

آیت الله مکارم ادامه داد: اگر فرض کنیم 10 نفر باشند باز هم باید هر کدام باید 300 سال عمر کنند تا این مبلغ را مصرف کنند آیا نشانه بی عقلی و بی خردی نیست.