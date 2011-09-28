میناب نیازمند راه اندازی مرکز نگهداری معلولان ذهنی

به گزارش خبرنگار مهر، امروزه ارائه خدمات به معلولان به ویژه ذهنی در دنیا از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این امر با توجه به سطح فرهنگ جوامع در کشورهای در حال توسعه به نوبه خود از جایگاه مهمتری برخوردار می شود.

در استان هرمزگان نیز طی سالهای اخیر سعی شده در کنار راه اندازی مجتمع های توانبخشی، توجه ویژه ای به ایجاد مراکز نگهداری معلولان ذهنی شود.

پیگیری برای راه اندازی مراکز نگهداری معلولان ذهنی زن نیز با راه اندازی نخستین مرکز نگهداری زنان در بندرعباس وارد مرحله تازه ای می شود. نباید فراموش کرد که وجود ای گونه معلولان در اقصی نقاط استان بنابر فرهنگ غالب منطقه خدمات رسانی را به آنها دشوار کرده است.

میناب یکی از شهرستانهایی است که با توجه به موقعیتش در شرق هرمزگان می تواند به پایگاهی برای ارائه خدمات به معلولان ذهنی زن و مرد با توجه به وجود تقاضا تبدیل شود.

رئیس اداره بهزیستی میناب در بازدیدهای خود گفت: مجموعه بهزیستی در میناب هشت مجتمع دارد که سه مجتمع شهری و پنج مجتمع روستایی است که 62 کارمند در آنها مشغول به فعالیت هستند.

فرزاد افسر افزود: 637 خانوار با هزار و 478 نفر مددجو در بخش امور اجتماعی و 563 خانوار با هزار و 12نفر در بخش توانبخشی تحت پوشش بهزیستی میناب قرار دارند. همچنین در این شهرستان 39 مهد روستایی و هفت مهد شهری زیر نظر بهزیستی فعالیت می کنند.

افسر اظهار داشت: در استان مرکز نگهداری معلولان ذهنی زن وجود ندارد و این مرکز یکی از نیازهای اساسی میناب است که اگر در میناب این مرکز راه اندازی شود، کمک بزرگی به معلولان و خانواده های آنها می شود.