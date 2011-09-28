به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید محمد باقرزاده قبل از ظهر چهارشنبه در مراسم رونمایی از 59 عنوان کتاب دفاع مقدس که با حضور جمعی از مدیران و مسئولین استان قم در بیت الشهداء، منزل خانواده شهیدان زین الدین برگزار شد، با بیان این که در حوزه ادبیات دفاع مقدس مستندسازی وقایع این دوران یک ضرورت است، تصریح کرد: این کار تنها با پژوهش های جامع امکان پذیر خواهد بود.



وی افزود: متاسفانه سهم کتاب‌های پژوهشی در عرصه دفاع مقدس کم است و این موضوع باید در بین جامعه ادبی کشور که در این حوزه فعالیت می‌کنند، مورد توجه قرار گیرد و اگر چه بخش خاطرات تا حدودی این کمبود را جبران می کند اما کار پژوهشی و مستند سازی باید با قوت بیشتری به جلو برود.



ادبیات دفاع مقدس می‌تواند تفکر موحدانه امام و رزمندگان را به دنیا منتقل کند



باقرزاده یادآور شد: چنانچه وقایع دفاع مقدس درست منتقل شود می تواند تفکر موحدانه امام خمینی(ره) و رزمندگان را منتقل کند و ما به همین بهانه می توانیم دستمایه های وحدت با جهان اسلام را در دستور کار داشته باشیم و شواهد نشان می دهد آثار ترجمه شده به خوبی این پیام را منتقل کرده است.



وی با اشاره به موج بیداری اسلامی ایجاد شده در کشورهای منطقه اظهار داشت: آنچه امروز ما به عنوان بیداری اسلامی شاهد آن هستیم این است که ادبیات دفاع مقدس و حفظ آبروی اسلام و کشورهای اسلامی به عنوان یک امر مهم در دستور کار کشورهای اسلامی منطقه قرار گرفته است.



نیازمند تدوین چشم انداز در عرصه ادبیات دفاع مقدس هستیم



رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس در ادامه نیاز به تدوین چشم انداز در عرصه ادبیات دفاع مقدس را یک ضرورت دانست و گفت:‌ ما نیازمند چشم اندازی هستیم تا همه نیازها و ضرورت ها در این حوزه را در بر گیرد که متاسفانه تا کنون چنین چیزی تدوین نشده است.



وی با بیان این که بنیاد حفظ آثار در این راه دست یاری دراز می کند تا همه فرهیختگان کشور ما را در این راه کمک نمایند، یادآور شد: باید در قبلب این چشم انداز به همه حوزه های ادبیات دفاع مقدس از جمله شعر، داستان کوتاه و بلند، رمان، قطعه ادبی و ... توجه شود.



مسائل دست اول دفاع مقدس باید تشریح و تبیین شود



باقرزاده در بخش دیگری از سخنان خود ضروت توجه به مسائل دست اول دفاع مقدس را یادآور شد و افزود: بیشتر دیده می شود برخی نویسندگان و هنرمندان ادبی به مسائل دست دوم و حاشیه ای دفاع مقدس می پردازند در حالی که بخشی از مسائل دست اول در این حوزه هنوز تشریح و تبیین نشده است.



وی متذکر شد: باید مسائل در این حوزه اولویت بندی شود تا سرمایه ها درست مصرف شوند و به هدر نروند.



باید دانش آموزان را به خواندن کتاب های حوزه دفاع مقدس ترغیب کرد



رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس همچنین در توصیه ای به وزارت آموزش و پرورش گفت: در راستای افزایش کتابخوانی حوزه دفاع مقدس باید در کتب و متون درسی آموزش و پرورش مطالبی گنجانده شود تا دانش آموزان را به خواندن آثار مربوط به دفاع مقدس تشویق و ترغیب نماید و در آنها نیز به برخی کتاب‌های مفید این حوزه برای دانش آموزان اشاره شود.

