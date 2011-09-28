پوتین، یک تزار روس با رفتارهای دیکتاتوری/ روسها از مرد یخی خسته شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "دی ولت" در تحلیلی در این باره نوشت : "گلب پاولوسکی" یکی از کارشناسان معروف علوم سیاسی در روسیه اظهار داشت پوتینی که حالا می خواهد رئیس جمهور شود با پوتین ده سال پیش فرق دارد.

به اعتقاد وی پوتین امروز دیگر واقع بینی را از دست داده است. این کارشناس روسی که قبلا برای پوتین کار می کرد تاکید کرده است که از پوتین فعلی دیگر خوشش نمی آید."پاولوسکی" پوتین جدید را برای روسیه خطرناک ارزیابی می کند.

"ولادیمر پوتین" رسما چند روز پیش در اجلاس حزب روسیه متحد نامزدی خود برای انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد و سمت نخست وزیری را برای مدودف در نظر گرفت. مدودف نیز اصلاحاتی را در قانون اساسی به مرحله اجرا گذاشته است که بر این اساس دوره ریاست جمهوری از چهار سال به شش سال افزایش پیدا خواهد کرد و به این ترتیب پوتین به مدت شش و یا شاید 12 سال دیگر بر روسیه ریاست خواهد کرد.

به این ترتیب می توان گفت پوتین یک تزار روس با آداب و رسوم دیکتاتوری است. زمانی که او تصمیمی می گیرد تنها با یک گروه کوچکی از دوستان و رفقای قدیم خود مشاوره می کند.برای پوتین هیچ محدودیتی وجود ندارد و در آینده نیز وجود نخواهد داشت. رئیس جمهوری پوتین تا سال 2024 را می توان با دوران طولانی ریاست جمهوری استالین که 29 سال قدرت داشت مقایسه کرد.

"ایلجا جاشین" یکی دیگر از سیاستمداران جوان و اعضای مهم اپوزیسیون در روسیه اظهار داشته است که پوتین برای همیشه در قدرت باقی می ماند. او دیگر نمی تواند کنار برود. اگر وی کناره گیری کند خطر از دست دادن همه چیز حتی آزادی اش برای او به وجود می آید.

"پاولوسکی" هم تاکید می کند پوتین اگر رئیس جمهور نشود به اندازه کافی در کشور امنیت نخواهد داشت. شاید بهتر بود که پوتین از پشت صحنه کنترل کشور را در دست می گرفت، اما این کار برای او یک ریسک بود.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است : ظاهرا درباره جابجایی قدرت در کرملین از مدتها پیش تصمیم گیری شده بود. پوتین و مدودف در کنگره حزب روسیه متحد به این مسئله اشاره کردند که آنها از مدتها پیش روی این موضوع با هم توافق کرده بودند.

"پاولوسکی" از کارشناسان بنام روسی در این باره اظهار داشته است به احتمال زیاد مدودف تقاضایی را از پوتین دریافت کرده است که نمی توانسته آن را رد کند.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب نوشت : طرفداران اصلاحات که به مدودف امید بسته بودند در چنین شرایطی دلسرد شده اند. مشاور مدودف در مسائل اقتصادی در این باره اظهار داشته است که ما هیچ دلیلی برای شادی نمی بینیم. وی تنها فردی از نزدیکان حکومتی بود که به خود اجازه داد نارضایتی خود از وضعیت به وجود آمده را نشان دهد.

حالا دیگر مجددا روسیه تحت فرماندهی پوتین قرار خواهد گرفت. وزیر اقتصاد روسیه نیز اعلام کرده است که دیگر با مدودف کار نمی کند و از سمت خود کناره گیری کرده است. وی یکی از شخصیتهای کلیدی در حکومت بود که اخیرا چندین بار اعلام کرده بود که لیبرالیسم و آزاد شدن فضای سیاسی برای پیشرفتهای اقتصادی در کشور ضروری است.

"دی ولت" در بخش دیگری از این مطلب با تاکید بر اینکه حکومت روسیه در یک شرایط سخت و روند اقتصادی بدی قرار دارد، نوشت : منبع رشد در این کشور می تواند تنها قیمت بالای نفت باشد. مردم این کشور به رهبری سیاسی اعتقاد ندارند و از پلیس کشورشان می ترسند و خواهان راه حلهای ساده هستند.

این روزنامه آلمانی در بخش دیگری از این مطلب همچنین تصریح کرد: کارشناسان بر این عقیده اند که سیاست خارجی روسیه تنها عرصه ای بود که تحت حکومت مدودف کمی تغییر کرد، اما تحت حکومت مجدد پوتین مقاومت و مقابله روسیه با غرب دوباره افزایش خواهد یافت. البته روسیه برای جبهه گیریهای جدی با غرب دیگر منابع کافی در اختیار ندارد.

برگشت پوتین به ریاست جمهوری دوران قبل از فروپاشی شوروی را یاد آوری می کند. پوتین خود دوران حکومت "لئونید برشنو" Leonid Breschnew را که از 1964 تا 1982 بر شوروی سابق حکومت می کرد به یاد دارد. تحت حکومت وی نخبگان شوروی پیر و فرتوت شده بودند و مدت کوتاهی بعد از مرگ او روند فروپاشی شوروی آغاز شد.

اکثریت نزدیکان حکومت پوتین نیز همراه با او پیر و فرتوت شده اند. در شش سال آینده پوتین 65 ساله می شود، البته وی تلاش می کند خود را جوان و شاداب و قدرتمند نشان دهد. در صورت او آثار جراحی زیبایی مشهود است.

البته این اقدامات به تنهایی کافی نیست. بسیاری از روسها از پوتین خسته شده اند . بسیاری از تحصیلکرده ها و فعالان سیاسی در این کشور هیچ چشم اندازی را تحت حکومت پوتین برای روسیه نمی بینند.