بازنگری به طرح اختصاص یارانه کاغذ ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محسن مجتهد شبستری در آیین افتتاح نهمین نمایشگاه کتاب تبریز با اشاره به جایگاه و اهمیت کتاب در دین مبین اسلام اظهار داشت: از منظر دین اسلام و ذات اقدس باری تعالی کتاب مقوله‌ای مقدس است و سوگند خداوند به قلم نشان از اهمیت این ابزار انسان ساز است.

وی افزود: واژه کتاب در قرآن تقریبا در 240 مورد به کار رفته است که 49 بار مراد از کتاب قرآن کریم است و در حدیث ثقلین نیز بر اهمیت کتاب تاکید شده است.

امام جمعه تبریز گفت: استکبار جهانی درصدد تشدید و تقویت باورها و افکار ضد اسلامی و ایجاد و گسترش فرهنگ اسلام هراسی و شیعه هراسی است و برگزاری نمایشگاه کتاب در برهه کنونی عامل نیرومندی در برابر جنگ نرمی است که علیه اسلام آغاز شده است.

مجتهد شبستری یادآور شد: کتاب ابزار انتقال مواریث فرهنگی و علوم در اعصار مختلف بوده و نقش تاثیرگذاری در حیات فردی و اجتماعی انسان دارد.

به گفته وی، موضوع کتاب و کتابت نقش تاثیرگذاری در حیات فردی و اجتماعی افراد داشته و میراث فرهنگی و تمدن اسلامی همیشه مملو از کتب بزرگانی است که افتخار جامعه بشری و عامل رشد و بالندگی این جوامع بوده اند.

امام جمعه تبریز با تاکید بر لزوم تهیه و نشر کتب ارزشمند و مفید برای جامعه و جوانان اظهار داشت: تاثیر این نمایشگاه ها در ترویج و اشاعه فرهنگ و علم قابل توجه است و باید بیش از پیش زمینه دسترسی به مطالب مفید، با ارزش، جامع و کامل فراهم شود.



شبستری با اشاره به اینکه نشر، ‌خرید و فروش کتابهای ضاله حرام است، اظهار امیدواری کرد که برگزار کنندگان، انتشار دهندگان و نویسندگان کتابهای ارزشمند و مفید به ارائه آثار نفیس همت کنند.



نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز با حضور هزار ناشر از سراسری کشور با یک 100 هزار عنوان کتاب از ششم تا دوازدهم مهرماه جاری در محل نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز در حال برگزاری است.