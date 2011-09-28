امسال 13000 نفر به جمعیت مازندران افزوده شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله ملکی عصر چهارشنبه در جلسه شورای اداری ثبت احوال مازندران افزود: تعداد ولادت ثبت شده در این مدت، 21 هزار و 839 واقعه بوده است.

وی اظهار داشت: در هر شبانه روز 117 واقعه ولادت در مازندران به ثبت رسیده است.

مدیرکل ثبت احوال مازندران با اشاره به اینکه تعداد وفات ثبت شده در شش ماهه نخست امسال، هشت هزار و 99 واقعه بوده است، تصریح کرد: در این مدت در هر شبانه روز، 43 واقعه وفات به ثبت رسیده است.

ملکی با بیان اینکه جمعیت استان در پایان شهریورماه سالجاری بدون احتساب مهاجرت به سه میلیون و 58 هزار و 872 نفر رسیده است، یادآور شد: نرخ رشد جمعیت در استان، حدود 9 درصد بود.

وی در ادامه گفت: بر اساس بخشنامه ای که توسط معاون اول رئیس جمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده، ارائه خدمات با لحاظ کدپستی مندرج در کارت شناسایی ملی افراد انجام خواهد شد.

ملکی از شهروندان مازنی خواست تا نسبت به اعلام تغییر نشانی خود اقدام کنند.

مدیرکل ثبت احوال مازندران افزود: کلیه شهروندان که به سن 15 سال می رسند باید در هنگام ارائه درخواست کارت شناسایی ملی آخرین نشانی و کدپستی خود را ارائه کنند.

وی یادآور شد: هم اکنون امکان اعلام تغییر نشانی به صورت الکترونیکی در سایت سازمان ثبت احوال کشور فراهم شده است.

ملکی تاکید کرد: بر اساس قانون صاحبان کارت شناسایی ملی مکلف هستند هرگونه تغییر در محل سکونت خود را از طریق اداره ثبت احوال محل سکونت یا پورتال سازمان ثبت احوال کشور اعلام کنند.