افزایش عمر شوراها باید موجب ارائه خدمات مطلوب تر در کرج شود

عزیز اکبریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی شرایط ارائه خدمات صادقانه به مردم فراهم شده بنابراین باید شوراها به عنوان نمایندگان مردم در پارلمان محلی از این فرصت به وجود آمده نهایت تلاش خود را برای بهبود وضعیت موجود به کار بندند.

وی افزود: غنیمت شمردن این فرصت کلیدی است که می تواند موجبات رضایتمندی و آبادانی شهرستان و استان را فراهم کند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: برای به ثمر رسیدن این انقلاب خون جوانان زیادی بر زمین ریخته شد تا علاوه بر حراست از مرزهای کشور، زمینه های وحدت و همدلی میان مردم و مسئولان تقویت شود.

اکبریان با تاکید بر اینکه محور این انقلاب ولایت فقیه است، یادآور شد: دشمنان نظام و انقلاب در طول این سالها همواره در پی ایجاد نفاق و شکاف میان مردم و مسئولان بوده اند و در این راستا باید از هر موردی که موجب نفاق و اختلاف شود پرهیز کرد.

وی تصریح کرد: افزایش عمر دوساله در دور سوم شوراها باید موجب ارائه خدمات مطلوب تر به مردم شود.