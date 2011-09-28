پژمان شاهپری در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: توجهی به حساسیت های این دیدار و اینکه حریف ما چه تیمی است نداریم، بلکه بیش از همه به کسب سه امتیاز و کسب هفتمین برد خود در رقابت های این فصل فکر می کنیم.



وی با اشاره به وضعیت خود برای این دیدار، اظهار داشت: خوشحالم از اینکه برای نخستین بار در لیگ برتر با پیراهن صبای قم بازی می کنم، کادر فنی نظر مساعدی نسبت به من دارند و خدا را شکر می کنم که مقابل فولاد توانستم گل سه امتیازی صبا را به ثمر برسانم.



مهاجم گلزن تیم فوتبال صبای قم بیان داشت: در حال حاضر نیز وضعیت بسیار خوبی دارم، بازی کردن در ورزشگاه آزادی و مقابل تیم پر طرفدار پرسپولیس انگیزه زیادی به هر بازیکن می دهد، اگر در ترکیب اصلی باشم حتما به پرسپولیس هم گل می زنم.



شاهپری با اشاره به وضعیت تیم صبای قم در آستانه این مسابقه حساس، بیان داشت: بهتر است منتظر بازی شویم تا وضعیت تیم صبا را ببینیم زیرا یقین دارم با تمرینات و شرایط خوبی که در هفته اخیر سپری کرده ایم، تیم ما بهترین بازی خود را مقابل تیم پرسپولیس به نماش خواهد گذاشت.



مهاجم گلزن تیم فوتبال صبای قم تاکید کرد: تمامی بازیکنان صبای قم در سلامتی کامل به سر می‌برند و به جز هافبک خوب تیم یعنی میلاید نوری مصدوم و محروم دیگری نداریم و می خواهیم در کنار یکدیگر با تلاش زیاد به پیروزی برسیم.



وی تاکید کرد: این بازی مانند سایر بازی‌های لیگ برتر به یک اندازه دارای اهمیت است اما با توجه به وضعیت دو تیم در جدول رده‌بندی قطعا هر دو تیم به دنبال کسب سه امتیاز خواهند بود که اگر این اتفاق برای صبا رخ دهد به صدر جدول رده‌بندی صعود می کنیم.



شاهپری ابراز داشت: در این مسابقه تیمی که بتواند از فرصت‌های گلزنی به بهترین نحو ممکن بهره ببرد پیروز میدان است، این روزها تاکتیک های مختلفی برای کسب پیروزی در این دیدار تمرین می کنیم و مطمئنم که تیم پیروز این دیدار صبای قم خواهد بود.



وی اضافه کرد: تیم صبای قم با کسب حداکثر امتیازات بازی های گذشته خود، هم اکنون با به دست آوردن 19 امتیاز و به دلیل تفاضل گل در رده دوم جدول رده‌بندی جای گرفته است، ولی ما می خواهیم روند موفقیت‌ آمیز خود را حفظ کنیم.



گلزن تیم فوتبال صبای قم تاکید کرد: امسال دستور آقای ویسی فقط ارائه فوتبالی هجومی است و قطعا صبای قم هرگز مقابل پرسپولیس دست به بازی تدافعی نخواهد زد زیرا تیم ما بازیکنان خوش تکنیک و تاثیر گذاری دارد که تنها به شکست پرسپولیس فکر می کنند.



تیم‌های فوتبال صبای قم و پرسپولیس در مهم‌ترین بازی هفته نهم از دور رفت یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس از ساعت 18 و 15 دقیقه جمعه هشتم مهر ماه به مصاف یکدیگر می‌روند.