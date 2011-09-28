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۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۰۳

گرد و غبار صبح امروز به شهرستان قصرشیرین رسید

گرد و غبار صبح امروز به شهرستان قصرشیرین رسید

قصرشیرین - خبرگزاری مهر: دیده بان اداره هواشناسی شهرستان قصرشیرین از رسیدن و حاکم شدن گرد و خاک در این شهرستان تا سه روز آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایستگاه هواشناسی شهرستان قصرشیرین امروز صبح از کاهش افقی دید در این شهر خبر داد.

بر اساس این گزارش، دید افقی در شهر قصرشیرین، با یک هوای سالم و نرمال، یک هزار متر فاصله دارد.

دیده بان اداره هواشناسی شهرستان قصرشیرین از رسیدن و حاکم شدن گرد و خاک در این شهرستان تا سه روز آینده خبر داد، که موجب بروز مشکلاتی برای شهروندان خواهد شد.

وی افزود: این گرد و غبار ناشی از طوفان های شن بیابان های عربستان سعودی و عراق است که با توجه به از بین رفتن پوشش گیاهی در کشور عراق، خشکسالی و کاهش نزولات آسمانی وارد ایران می شود و بیشترین تاثیرات آن بر روی شهرستان های غربی و مرزی خواهد بود.

پزشکان، ذرات گرد و غبار موجود در هوا را برای بیماران قلبی، ریوی، افراد مسن و کودکان بیش از سایرین خطرناک می دانند.

کد مطلب 1419472

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