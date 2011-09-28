محمدمجید ضرغامی، مدیر انتشارات سرزمین اهورایی در گفتگو با خبرنگار مهر از امکان حضور شاعران پارسی‌زبان دیگر کشورها در فراخوان «شاعران امروز» خبر داد و گفت: در فراخوان اولیه تصمیم بر این بود که تنها شاعران پارسی‌زبان ایرانی امکان ارسال آثارشان را برای انتخاب و انتشار در مجموعه «شاعران امروز» داشته باشند که با رسیدن آثار شاعرانی از دیگر کشورها و همچنین توصیه شاعران و صاحب‌نظران داخلی تصمیم بر این شد که امکان داوری آثاری از دیگر کشورها هم فراهم شود.

وی داد: ابتدا چند اثر از کشورهای تاجیکستان، افغانستان و دوحه به دستمان رسیده که آثار خوبی هم هستند و همین امر باعث شد که ما میزبان همه شعرهای سروده شده به زبان پارسی توسط شاعران دیگر کشورها هم باشیم.

مدیر نشر سرزمین اهورایی با اشاره به اینکه این پیشنهاد با نظر مثبت گروه داوران جلد اول کتاب «شاعران امروز» روبه رو شد، بیان کرد: آثار این شاعران در صورت انتخاب از سوی داوران، در این مجموعه منتشر خواهد شد.

ضرغامی در پایان گفت: با این تغییر در متن فراخوان، «شاعران‌امـروز» شامل اشعار شاعران پارسی زبان از سراسر جهان خواهد بود و دیگر مفاد و شرایط اعلام‌شده فراخوان به قوت خود باقی است و اشعار دریافتی از شاعران پارسی‌زبان غیر ایرانی نیز با شرایط قبلی این فراخوان دریافت و داوری خواهد شد.

محمد آزرم، شمس آقاجانی، پگاه احمدی، علیرضابهنام و بهزاد خواجات داوران جلد اول از این مجموعه هستند و برای جلد‌های بعدی شاعران دیگری گروه داوران را تشکیل خواهند داد.