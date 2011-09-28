به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه دیدارهای هفته نهم از دور رفت لیگ برتر فوتبال از روز جمعه این هفته آغاز می شود، اسامی تیم داوری دیدار تیم های فوتبال صبای قم و شاهین بوشهر در هفته نهم از دور رفت یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور جام خلیج فارس مشخص شد.



صبا در کنار صدرنشین و پرسپولیس تهران در مکان دهم لیگ برتر



بر اساس اعلام کمیته داوران فدراسیون فوتبال، دیدار تیم‌های فوتبال صبای قم تیم همسایه صدرنشین و پرسپولیس تهران تیم دهم جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال کشور را که قرار است جمعه شب این هفته در چارچوب دیداری از هفته نهم از دور رفت یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور در ورزشگاه بزرگ آزادی تهران برگزار شود احمد صالحی قضاوت می کند.



احمد صالحی داور با تجربه دیدار حساس تیمهای صبای قم و پرسپولیس تهران را حسن کامرانی‌فر کمک داور سرشناس کشورمان در جام جهانی 2010 به عنوان کمک داور اول و علی میرزا بیگی به عنوان کمک داور دوم یاری می کنند ضمن اینکه اشکان خورشیدی به عنوان داور چهارم و محمد فلاح به عنوان ناظر مسابقه، تیم داوری را همراهی می کنند.



جدال صبای قم و پرسپولیس تهران از ساعت 18 و 15 دقیقه هشتم مهر



صبای قم و پرسپولیس تهران در حالی از ساعت 18 و 15 دقیقه روز جمعه هشتم مهرماه در دیداری از هفته نهم دور رفت لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور در ورزشگاه 100 هزار نفری آزادی تهران به مصاف یکدیگر می روند که در حال حاضر صبای قم با کسب 19 امتیاز در کنار صدرنشین جدول یعنی استقلال در مکان دوم و پرسپولیس تهران با کسب 9 امتیاز در رده دهم جدول رده بندی جای دارند.



پیروزیهای یک بر صفر صبا در سه هفته متوالی



تیم فوتبال صبای قم در سه هفته اخیر یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور در قم و همچنین در خارج از خانه دست به کار بزرگی زده و با تداوم سریال پیروزیهای یک بر صفر خود به 9 امتیاز شیرین دست یافته است.



شاگردان عبدالله ویسی بعد از باخت سنگین چهار بر صفر در هفته پنجم در ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر مقابل تیم شاهین، از استراحت دو هفته‌ای به دلیل تعطیلی رقابت‌های لیگ برتر به سبب بازی‌های تیم ملی فوتبال کشورمان در انتخابی جام جهانی 2014 نهایت بهره را برد و به ترتیب تیمهای ملوان بندر انزلی، مس سرچشمه کرمان و فولاد خوزستان را با نتایج مشابه یک بر صفر شکست داد.



برتری مقابل فولاد در آخرین بازی قبل از مصاف با پرسپولیس



شاگردان عبدالله ویسی در هفته هشتم لیگ برتر فوتبال و در دیداری حساس که چهارمین بازی خانگی آنها در لیگ یازدهم محسوب می شد، در ورزشگاه یادگار امام(ره) قم میزبان شاگردان مجید جلالی در تیم فوتبال فولاد خوزستان بودند که در نهایت برابر میهمان خود با گل پژمان شاهپری در ثانیه دهم بازی به پیروزی یک بر صفر و سه امتیاز دست یافت.