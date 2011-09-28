دوران انقلاب اسلامی دوران شکوفایی علوم حدیثی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدکاظم طباطبایی، ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: دانشنامه قرآن و حدیث مجموعه مهمترین اثر پژوهشی موسسه دارالحدیث است که در دهه کرامت و در هفته آینده رونمایی خواهد شد.



وی با بیان اینکه دارالحدیث طلایه دار پژوهش‌های حدیثی در دوره معاصر است تصریح کرد: در طول تاریخ شیعه چند دوره حدیث پژوهی موفق داریم؛ یکی در دوره صادقین(ع) است که تولد حدیث مرهون این دوره و دو امام بزرگوار امام باقر و امام صادق(ع) است و بیشترین روایات از این دو امام نقل شده است و دو دوره کوتاه اما پر ثمر است.



وی ادامه داد: دوره دوم دوره آل بویه است که کتب اصلی حدیثی شیعه در این دوره نوشته شده است و دوره سوم نیز سده‌های یازدهم و دوازدهم هجری است که بحارلانوار و وسایل الشیعه و ... در این زمان نوشته شده است.



طباطبایی تصریح کرد: دوره کنونی دوره شکوفایی علوم حدیثی است که مهمترین عامل آن انقلاب اسلامی است که زمینه را برای پژوهش‌های حدیثی فراهم کرده است و تلاش‌های مراجع به ویژه امام خمینی(ره) بسیار موثر بوده است.



طباطبایی تصریح کرد: هسته اصلی این موسسه پژوهشکده علوم و معارف حدیثی است که مهترین کار آن نوشتن دایرة المعارف حدیثی و دانشنامه قرآن و حدیث است که در حال رونمایی از 16 جلد عربی و ده جلد فارسی آن هستیم.



رئیس پژوهشکده علوم و معارف حدیث موسسه دارالحدیث بیان داشت: دانشنامه قرآن و حدیث توانسته است تمامی موضوعات مورد توجه مخاطب را به صورت الفبایی تدوین کند و در نهایت در یکصد جلد به عنوان بزرگترین مجموعه حدیثی شیعه منتشر خواهد شد.



وی ادامه داد: مراسم رونمایی از مجلدات ده و 16 گانه این موسوعه روز 14 مهرماه مطابق با هشتم ذیقعده در تالار علامه مجلسی موسسه دارالحدیث از ساعت 10 و 30 دقیقه انجام می‌شود.

