عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان برنده جایزه بنیاد کویت شد

به گزارش خبرنگار مهر، سالانه یک نفر از میان 17 کشور منطقه مدیترانه شرقی موفق به کسب این جایزه می شود.

انجام فعالیت های پژوهشی موثر در زمینه های سرطان، بیماری های قلبی و عروقی و دیابت از مهمترین شاخص های انتخاب برنده جایزه بنیاد کویت است.

علیرضا انصاری مقدم نیز با انجام یک سری مطالعات سیستماتیک مقالات علمی منتشر شده به ارزیابی قدرت ارتباط بین ریسک فاکتورهای خاص و سرطان ها پرداخته و حاصل این تحقیقات چاپ 11 مقاله در مجلات معتبر بین المللی است.

یافته های مطالعات وی نشان داد: سیگار کشیدن خطر سرطان های ریه، دستگاه گوارش و تنفسی فوقانی و پانکراس را به صورت یک رابطه مشخص دوز - پاسخ افزایش می دهد.

مطالعات وی همچنین نشان داد اثر سیگار کشیدن روی سرطان های دستگاه گوارشی و تنفسی فوقانی با مصرف الکل تشدید می شود.

در این مطالعه شواهدی مبنی بر اینکه اضافه وزن نیز یک عامل خطر برای مرگ و میر ناشی از سرطان پروستات و کولورکتال در جوامع آسیایی و غیر آسیایی است وجود داشت.

همچنین نشان داده شد که دیابت خطر مرگ و میر ناشی از سرطان پانکراس را 80 درصد افزایش می دهد و همراه با سیگار کشیدن خطر مرگ و میر ناشی از این بدخیمی در افراد دیابتی در مقایسه با افراد غیر سیگاری بدون دیابت دو برابر است.

مجموعه فعالیت های پژوهشی انصاری مقدم منجر به انتخاب این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در کسب جایزه بنیاد ملی کویت 2011 شد.

سال گذشته نیز دکتر باقر لاریجانی موفق به دریافت این جایزه شده بود.

انصاری مقدم هم اکنون معاون تحقیقات و فناوری دانشکده بهداشت و رئیس مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت دانشگاه است که سال گذشته این مرکز تحقیقاتی موفق به کسب رتبه اول کشوری شد و در سه سال گذشته نیز موفق به اخذ چندین گرانت از سازمان بهداشت جهانی شده است.

انصاری مقدم در سال 87 - 88 و 89 موفق به کسب عنوان پژوهشگر برتر و در سال 89 به عنوان استاد نمونه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان انتخاب شد.

وی قرار است 10 مهر (دو اکتبر) جهت سخنرانی و دریافت جایزه در پنجاه و هشتمین اجلاس منطقه ای در مصر حضور یابد.