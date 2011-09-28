ایثارگران اداره کل ورزش و جوانان قم تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، اداره کل ورزش و جوانان استان قم ظهر چهارشنبه همزمان با ششم مهرماه آخرین روز از هفته دفاع مقدس و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال جنگ تحمیلی، در مراسمی از ایثارگران این اداره کل تجلیل کرد.



مراسم تجلیل از ایثارگران اداره کل ورزش و جوانان استان قم ظهر چهارشنبه با حضور مدیرکل، معاونان و کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان قم و بسیج ورزشکاران سپاه علی بن ابیطالب‌(ع) در نمازخانه این اداره کل به انجام رسید که طی آن در این مراسم صمیمی با انجام سخنرانی و خاطره گویی، هدایایی به ایثارگران شاغل در اداره کل ورزش و جوانان استان قم تقدیم شد.



در این مراسم که در نمازخانه اداره کل ورزش و جوانان قم برگزار شد، ابتدا عباس جهان‌بینی مدیر کل ورزش و جوانان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس، ضمن قدردانی از زحمات ایثارگران این اداره کل، فرهنگ ایثار و شهادت را رمز موفقیت کشور و نظام دانست و تقدیر از تلاش‌ها و زحمات ایشان را وظیفه همگان دانست.



عباس جهان‌بینی با بیان اینکه آسایش و آرامش امروز مرهون تلاش‌ها، ایثارگری‌ها و فداکاری‌های شهیدان، جانبازان و ایثارگران دفاع مقدس است، تصریح کرد: ما باید ضمن گرامیداشت یاد و نام این شهیدان و ایثارگران عزیز قدردان زحمات آنان باشیم.



وی با اشاره به رشادت‌های رزمندگان اسلام در سال‌های جنگ حق علیه باطل، خاطرنشان کرد: ما در این جنگ با امکانات کم در مقابل ماشین جنگی عراق که کشورهای زیادی از آن حمایت می‌کردند ایستادیم و این ایستادگی حاصل نیروی ایمان ما بود.



مدیر کل ورزش و جوانان استان قم تصریح کرد: از ابتدای پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، دشمنان سعی در نابودی انقلاب ما داشتند و اگر توکل بر خدای متعال و نیروی ایمان نبود چه بسا امروز وضعیت ما طور دیگری می‌شد، لذا باید امام، بسیج و تمام کسانی که در به ثمر رساندن این انقلاب زحمات زیادی کشیدند و هشت سال مردانه در مقابل استکبار ایستادگی نمودند را قدردان باشیم.



در پایان این مراسم صمیمی از فریدون عظیمی آزاده سرافراز دفاع مقدس، عباس جهان‌بینی، علی آنسته، محمدرضا قربانی، محمدرضا رضاقلی‌بیگی، محمد بابایی و جعفر رضایی‌نژاد با اهدای لوح تقدیر قدردانی شد.