فرهنگ نگهداری از دستاوردهای نظام اسلامی باید ارتقا یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله غیاث الدین طه محمدی در جمع نیروهای مسلح همدان با بیان اینکه باید تمام آنچه را که در جنگ تحمیلی اتفاق افتاده با دایر کردن نمایشگاه در معرض دید عموم قرار داد، افزود: کوچکترین غفلت در نگهداری از دستاوردهای نظام موجب فراموشی آنها می شود.

وی با بیان اینکه باید رشته ای در دانشگاه ها با عنوان یادگیری و حراست مطلوب از دستاوردهای انقلاب راه اندازی شود، افزود: ایستادگی و مقاومت مردم ایران در دوران دفاع مقدس موضوع کوچکی نیست که به سادگی آن را نادیده گرفت.

آیت‌الله غیاث‌الدین طه‌محمدی افزود: هر انسانی که دستاوردهای بزرگ ملت را به راحتی نادیده گیرد و از دست دهد، اسراف کار است.

وی با انتقاد از بی‌مهری برخی افراد در حفظ ارزش‌های والای انقلاب اسلامی ایران، اظهار داشت: حکومت نوپای جمهوری اسلامی با همه مشکلات و نابسامانی‌های خود با نثار خون هزاران شهید به ثمر نشست که باید در زنده نگه داشتن این حماسه‌ها تلاش کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه همدان تاکید کرد: باید در راه حفظ نظام و آرمان‌های والای امام و شهیدان تلاش خود را به کار گرفت.

جانشین فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان نیز استقامت مردم و رهنمودهای امام(ره) را از عوامل توفیق روزافزون رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس بیان کرد و گفت: با وجود پشتیبانی‌های فراوان استکبار از رژیم بعثی عراق، هر روز شاهد موفقیت‌های لشکر اسلام در عملیات‌ مختلف بودیم.

مهدی صدیق با اشاره به بیداری اسلامی در کشورهای منطقه افزود: بیداری و خروش مردم مسلمان برگرفته از پیروزی‌های رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس و انقلاب اسلامی است.

جانشین فرمانده سپاه انصارالحسین استان همدان تاکید کرد: ملت ایران علیرغم نداشتن تجهیزات نظامی و آموزش‌های لازم، با مقاومت و ایستادگی، دشمن را در رسیدن به اهداف خود ناکام کرد.