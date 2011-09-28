اولین بازارچه دائمی صنایع دستی خراسان شمالی گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان شمالی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست خبری روز جهانگردی با گرامی داشت روز جهانی گردشگری، از گشایش اولین بازارچه دائمی صنایع دستی استان در حسینیه جاجرمی های شهر بجنورد خبر داد.

علی کاظمی معرفی فرهنگ و فروش محصولات صنایع دستی را از مهمترین اهداف برگزاری این نمایشگاهها در استان عنوان کرد.

وی اظهار داشت: صنعتگران صنایع دستی استان در 20 غرفه در این نمایشگاه تولیدات خود را برای علاقه مندان به نمایش گذاشته اند.

وی در ادامه با بیان اینکه برپایی بازارچه های فروش صنایع دستی در استان از سال گذشته در دستور کار قرار گرفته است، اعلام کرد: جانمایی این بازارچه ها در مبادی ورودی و خروجی شهرستانهای استان برای نوروز سال 91 نیز از هفته آینده در دستور کار قرار می گیرد.

وی تصریح کرد: تلاش می شود شمار غرفه ها و میزان فروش این محصولات در این بازارچه ها به 40 درصد برسد.

این مسئول همچنین تاکید کرد: برای حمایت از تولیدات این صنعتگران، سازمانهای اجرایی مجاز به اعطای هدایا از این نوع محصولات شده اند.

علاوه بر این، وی در ادامه با اشاره به اینکه 111 رشته از محصولات صنایع دستی در زمره مشاغل خانگی معرفی شده اند، عنوان کرد: تا کنون در سطح استان برای فعالیت 136 رشته صنایع دستی مجوز صادر شده و صدور 36 مجوز جدید نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی گفت: در سال جاری ایجاد هزار و 500 فرصت شغلی و در سال گذشته نیز 115 فرصت شغلی از رشته های صنایع دستی در استان زمینه سازی شده است.

کاظمی همچنین افزود: در سال جاری هفت مجوز و در سال گذشته نیز شش مجوز برای احداث کارگاه صنایع دستی در استان صادر شد.

با این وجود، وی برگزاری دوره های آموزشی به منظور آشنایی صنعتگران با استانداردهای تولیدات کیفی و استفاده از مواد اولیه با کیفیت برای این محصولات را ضروری دانست.

در عین حال، وی از برگزاری دومین نمایشگاه نساجی سنتی ایران در خراسان شمالی در آبان ماه نیز خبر داد.

وی یادآور شد: در سال گذشته روستای روئین خراسان شمالی منطقه پایلوت این صنعت در ایران معرفی شد.

وی بسته بندی و استاندارد سازی محصولات نساجی و سایر صنایع دستی را از مهمترین موضوعات پردازشی در این نمایشگاه عنوان کرد.

وی همچنین از معرفی 10 رشته صنایع دستی استان به یونسکو به منظور دریافت داوری و ثبت اصالت این محصولات خبر داد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان در خاتمه با اشاره به برگزاری نمایشگاه اخیر صنایع دستی کشورهای عضو اکو در استان، اعلام کرد: 163 هزار نفر از علاقه مندان از این نمایشگاه بازدید کردند که شش میلیارد و 810 میلیون ریال از محصولات صنعتگران در این نمایشگاه به فروش رسید.