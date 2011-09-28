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۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۲۳

حبیبی خبر داد:

آغاز کار تدوین طرح جامع ترافیک شهر یاسوج

آغاز کار تدوین طرح جامع ترافیک شهر یاسوج

یاسوج - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استاندار کهگیلویه وبویراحمد از آغاز کار تهیه و تدوین طرح جامع ترافیک شهر یاسوج خبر داد.

منوچهر حبیبی به خبرنگار مهر گفت: در این طرح گره ترافیکی 20 نقطه شهر یاسوج شناسایی و راهکار لازم برای اصلاح آن توسط مشاور ارائه می شود.

وی بیان کرد: رفع گره های ترافیکی شامل اصلاح و احداث میادین، تقاطع ها، برخی از معابر پرترافیک، زیرگذر و رو گذر و پارکینگ است.

معاون عمرانی استاندار کهگیلویه وبویراحمد عنوان کرد: این طرح باید ظرف مدت دو ماه تهیه شود تا پس از تصویب به اجرا درآید.

وی بیان داشت: باید هر نوع اصلاح در سطح شهر و همه حوزه های عمرانی با مطالعه و آینده نگری صورت گیرد تا نیاز به تخریب، بازسازی و هزینه کرد مجدد نباشد.

معاون عمرانی استاندار کهگیلویه وبویراحمد اظهار داشت: شهر یاسوج با توجه به موقعیت آب و هوایی و جغرافیایی و فاصله کوتاهی که با استانهای جنوبی و مناطق گرم کشور دارد در طول ایام سال به خصوص در تابستان پذیرای گردشگران زیادی از کشور است که این باعث ترافیک بالایی در سطح شهر می شود.

حبیبی یادآور شد: شهرداری یاسوج باید در مدت دو ماه نتیجه کار مطالعات جامع شهر یاسوج را همراه با پیشنهادات فنی و اصولی به استانداری ارائه کند تا پس از آن با تامین اعتبار لازم معضل ترافیک این شهر برطرف شود.

کد مطلب 1419494

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