کاهش 16درصدی آمار غریق دریای مازندران در سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، کمال رستم علی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این آمار از 144 نفر در سال 89 به 121 نفر در سال 90 کاهش یافته است.

وی افزود: از مجموع 121 نفری آمار غریق در زمان اجرای طرحهای سالم سازی دریای مازندران، در سال جاری، 10 نفر زن و 111 نفر مرد هستند.

رستم علی با اشاره به اینکه تعداد طرحهای سالم سازی دریای مازندران از 156 به 160 طرح در سالجاری افزایش داشته است، تصریح کرد: هزار و 300 نفر ناجی غریق، هزار و 300 نفر از نیروی خدوم انتظامی، 17 پایگاه مجهز و 608 نیروی ماهر هلال احمر در سواحل استان استقرار داشتند.

وی از تلاش مجدانه ناجیان غریق، هلال احمر و مرکز اورژانس استان، زحمات شبانه روزی نیروی خدوم انتظامی، مجریان طرحهای سالم سازی دریا و مساعی فرمانداریها و ادارات شهرستانهای ساحلی به عنوان مهم ترین دلایل اجرای بهینه طرحهای سالم سازی دریا در سال جاری یاد کرد.

سخنگوی ستاد طرحهای سالمسازی دریای مازندران افزود: بی شک فعالیت ستاد طرحهای سالم سازی دریای استان و نگاه ویژه استاندار و معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران به این بخش در کاهش آمار غریق سال جاری نقش اساسی داشته است.

رستم علی از نقش تمامی رسانه های مکتوب و مجازی در آگاهی بخشی به مسافران و گردشگردان در زمان اجرای طرحهای سالمسازی دریای استان و پخش برنامه های متعدد از سوی صدا و سیمای مرکز مازندران به ویژه برنامه گلبانگ ساحل صدای شبکه تبرستان تقدیر کرد.

وی گفت: امیدواریم با تداوم این همکاری در سالهای آتی، شاهد اجرای هرچه مطلوب تر طرحهای دریا در مازندران باشیم.

رئیس اداره روابط عمومی و امور بین الملل استانداری مازندران با اعلام اینکه با تلاش ناجیان غریق بالغ بر هشت هزار و 350 نفر در زمان اجرای طرحهای سالم سازی دریای مازندران در سال 90 از غرق شدن نجات یافتند، گفت: 350 نفر از این آمار در سه روز پایانی تعطیلات شهریور ماه سال جاری از غرق شدن رهایی پیدا کردند.

رستم علی افزود: بیشترین آمار نجات یافتگان در شش ماه گذشته مربوط به شهریورماه با دو هزار و 755 نفر بوده است.

وی با تقدیر از توجه ویژه رسانه های استان به موضوع دریا و ارائه نظرات، مقالات و تحلیل های راهگشا در این زمینه، افزود: مردم و نخبگان نظرات و پیشنهادهایی به منظور ارتقاء سطح کیفی طرحهای دریا ارائه کرده که در سالهای آینده از آنها بهره گیری مطلوب خواهد شد.

طول نوار ساحلی دریای مازندران، 338 کیلومتر است.

