طرح بیمارستان ثابت در مشگین شهر اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله قائدی ظهر چهارشنبه در بازدید از این بیمارستان در مشگین شهر اظهار کرد: این بیمارستان به مناسبت هفته دفاع مقدس با همکاری بسیج جامعه پزشکی سپاه حضرت عباس(ع) و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی استان اردبیل به میزبانی بیمارستان حضرت والیعصر(عج) مشگین شهر دائر شده است.

بازرس سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور هدف از اجرای این طرح را شناسایی و بیماریابی افراد محروم در نقاط روستائی شهرستان که به دلیل بعد مسافت و مشکلات مالی امکان دسترسی و استفاده از خدمات پزشکی را ندارند عنوان کرد.

به گفته وی در قالب این طرح 600 نفر بیمار توسط تیمهای بیماریابی شناسایی شده و تاکنون طی شش روز برگزاری این طرح 240 نفر از این افراد با انجام معاینات پزشکی و تشخیص بیماری معالجه شده اند.

قائدی افزود: 60 نفر نیز که نیاز به انجام اعمال جراحی داشتند به صورت رایگان تحت عمل قرار گرفته اند.

بازرس سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور با بیان اینکه بیمارستان ثابت تا 12 مهر ماه در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) مشگین شهر مستقر است، نقش این بیمارستان را در تشخیص به موقع بیماری و کاهش هزینه و بهره وری در نظام سلامت جامعه مهم دانست.

شهرستان مشگین شهر با 160 هزار نفرجمعیت در 92 کیلومتری مرکز استان اردبیل واقع شده است.این شهرستان 320 روستا دارد.