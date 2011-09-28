امتیاز تیم لیگ یکی به اردبیل واگذار شود

به گزارش خبرنگار مهر، توفیق کابلی عصر چهارشنبه در جلسه مجمع انتخاباتی هیئت فوتبال استان اردبیل با اشاره به ظرفیتها و پتانسیلهای این استان در زمینه فوتبال از رئیس فدراسیون فوتبال کشور درخواست امتیاز تیم دسته یکی برای اردبیل کرد.

وی اظهار داشت: اردبیل در ورزش فوتبال استعداد بالایی دارد که دعوت بازیکنان در رده های مختلف به تیم ملی نشان دهنده این امر است بنابراین به نظر می رسد که فوتبال این استان به تیمی در لیگ یک کشور نیازمند است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اضافه کرد: از رئیس فدراسیون فوتبال می خواهیم در صورت امکان امتیاز تیم دسته یکی را به اردبیل واگزار کند.

این درخواست در حالی مطرح می شود که تیم فوتسال دسته یکی سایپای اردبیل به دسته های پایین سقوط و همچنین تیم فوتبال بانوان ذوب آهن اردبیل که در لیگ برتر توپ می زد به دلیل عدم حمایت لازم و کافی منحل شد.

صمد نوتاش سکاندار هیئت فوتبال اردبیل شد

مجمع عمومی هیئت فوتبال استان اردبیل با حضور اعضای مجمع، رئیس فدراسیون فوتبال، مسئول امور استانهای فدراسیون و مدیر کل ورزش و جوانان استان عصر امروزچهارشنبه در سالن کنفرانس ورزشگاه رضازاده برگزار شد و صمد نوتاش با کسب 18 رای از 21 رای مجمع سکان هدایت فوتبال استان را به دست گرفت.

به گزارش مه،ر در این انتخابات پنج نفر از پیشکسوتان فوتبال استان نامزد شده بودند که در ابتدا بهروز فریور و حافظعلی آقاجانی اعلام انصراف کردند و مسعود هوشمندی، صمد نوتاش و هادی صباغی سه نامزد دیگر به رقابت پرداختند که پس از اعلام برنامه و با شمارش آرا ،صمد نوتاش به عنوان رئیس هیئت فوتبال استان به مدت چهار سال انتخاب شد.

نوتاش در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر از نامزدها و دلسوزان فوتبال استان دعوت به همکاری کرد و گفت: فوتبال ورزشی گروهی است و هیچکس به تنهایی نمی تواند کمکی برای پیشرفت فوتبال استان کند.

به گفته وی براساس برنامه مدون از تمام پیشکسوتان و دلسوزان فوتبال استان برای کمک به رشد و توسعه فوتبال استان دعوت به همکاری خواهد شد.

وی استفاده از نیروهای جوان و تحصیل کرده را از دیگر برنامه های خود برشمرد و افزود: در شهرستانهای مختلف استان افرادی با تحصیلات فوق لیسانس و دکتری در رشته تربیت بدنی وجود دارد که باید این نیروها شناسایی و از علم و تجربه آنها نهایت بهره را برد.