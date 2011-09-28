تیم موی تای ایران در رده ششم جهان ایستاد/ راگبی زنان راهی هند می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ملی پوشان کشورمان در مسابقات جهانی موی تای ازبکستان، بعد از تیم های تایلند، روسیه، بلاروس، اوکراین و ازبکستان در جایگاه ششم قرار گرفتند. در این رقابت ها که اولین حضور رسمی تیم موی تای مردان ایران در مسابقات سطح A جهان بود تیم ایران موفق به کسب یک مدال طلا توسط مجید رازانی در وزن 86 کیلوگرم و 7 مدال برنز توسط عبدالقادر خونسر، جمال مدنی، سلمان نقشبندی، محمد مددی، عیسی علمدارنظام، ابراهیم اکران پور و شهرام دالوند شد.

مجید رازانی در این رقابت ها نخستین مدال طلای تاریخ موی تای ایران در کلاس (A) را به نام خود ثبت کرد. رقابت های موی تای قهرمانی جهان از 29 شهریور ماه با حضور 80 کشور دنیا در تاشکند ازبکستان برگزار شد.

مجید رازانی تحسین جهانیان را برانگیخت

مجید رازانی موی تای کار کشورمان در فینال وزن 84 کیلوگرم مسابقات کلاس ( A) جهانی، مقابل حریف قدرتمند خود از روسیه به برتری رسید و اولین مدال طلای ایران را در این پیکارهای معتبر جهانی به ارمغان بیاورد.

رازانی که در نیمه نهایی از سد رقیب لهستانی خود گذشته بود، سه شنبه شب در دیدار پایانی "الکساندر وقواتف" موی تای کار قدر روسیه را مقهور کرد و بر سکوی قهرمانی ایستاد. در پایان این مسابقه مهیج و حساس "استفان فوکس"دبیر کل فدراسیون جهانی موی تای، این موفقیت الهام بخش را به رازانی تبریک گفت و روحیه بالا و اراده مصمم وی را ستود.

کسب این مدال باعث شد تا تحسین حاضران در سالن "مرکزی" شهر تاشکند برانگیخته شود و تماشاگران ازبکستانی به تشویق یکصدای این موی تای کار برجسته کشورمان بپردازند.

رازانی: موی تای ایران آینده درخشانی خواهد داشت

نماینده وزن 86 کیلوگرم تیم ملی موی تای کشورمان پس از کسب عنوان قهرمانی مسابقات جهانی ازبکستان گفت که آینده این رشته در کشورمان بسیار درخشان است و از مسئولین خواستار توجه بیشتر به موی تای شد.

مجید رازانی پس از کسب اولین مدال طلای A کلاس موی تای جهان با اشاره به سطح این مسابقات اظهار داشت: خوشبختانه با وجود اینکه اولین حضور خود را در این سطح از مسابقات تجربه می کردیم اما ملی پوشان کشورمان بسیار خوب ظاهر شدند و فکر می کنم با این شرایط در دوره های بعد خود را به سکوی برتر این مسابقات برسانیم.

تیم راگبی زنان ایران راهی هند می شود

تیم ملی راگبی بانوان ایران به منظور شرکت در رقابت های قهرمانی آسیا (سونز) صبح روز پنجشنبه 7 مهرماه راهی "پونا" هند، محل برگزاری این مسابقات می شود. این رقابت ها طی روزهای 9 و 10 مهرماه جاری با حضور 13 تیم برگزار خواهد شد که قرعه کشی و گروه بندی آن، یک روز پیش از مسابقات صورت خواهد گرفت.

تیم های چین، تایوان، هنگ کنگ، هند، ایران، ژاپن، قزاقستان، کره جنوبی، لائوس، مالزی، سنگاپور، تایلند و ازبکستان در این رقابت ها حضور می یابند. این تیم را خانم ها فاطمه مولایی به عنوان سرمربی و نرگس لفوتی به عنوان مربی هدایت می کنند. زهره صادق پور، زهره عینی، نازنین امانیان، فرشته سارانی، فاطمه بروشکی، فرشته شلانی، فرزانه نواب راد، سارا سلیمانی، سونیا شامحمدی، یاسمن کرمی، صبا حیاتی و هاجر جعفری ترکیب تیم اعزامی زنان ایران را تشکیل می دهند.