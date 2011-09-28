تمرینات تیم لیگ برتری بسکتبال قم بدون حضور سرمربی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته در بلاتکلیفی کامل و با حضور ۱۰ بازیکن قمی، تمرینات نماینده بسکتبال قم برای دومین حضور متوالی در مسابقات سوپر لیگ بسکتبال باشگاه‌های کشور بدون حضور سرمربی، مربی و ...آغاز شد.



در این رهگذر این سئوال برای علاقه مندان بسکتبال در قم پیش آمده که هیئت بسکتبال استان چه نوع برنامه‌ای برای این تیم تدوین کرده تا بسکتبال قم نماینده‌‌ای قوی در فصل جدید پیکارهای سوپر لیگ بسکتبال باشگاه‌های کشور داشته باشد.



22 روز مانده به آغاز فصل جدید لیگ برتر بسکتبال

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در حالیکه 22 روز دیگر به آغاز فصل جدید پیکارهای سوپرلیگ بسکتبال باشگاه‌های کشور زمان داریم و در غیاب سرمربی و مشخص نبودن کادر فنی، این سئوال پیش می آید که این تمرینات مقطعی تاثیری در روند آماده سازی این تیم برای مقابله با بزرگان بسکتبال کشورمان نظیر مهرام، ذوب آهن و پتروشیمی بندر امام(ره) دارد یا خیر.

سئوال دیگر این است که برای حضور در بالاترین سطح رقابتهای بسکتبال کشور یعنی لیگ برتر، چه برنامه خاصی برای آماده سازی و تشکیل یک تیم قوی و منسجم به عنوان ویترین بسکتبال استان قم وجود دارد.



این در حالی است که هنوز در این وقت کم مشخص نیست که چگونه می توان تیمی مطمئن را جمع کرد که حداقل در مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگا‌ه‌های کشور باقی بماند و زنگ تفریح تیم های دیگر حاضر در این مسابقات نباشد.

نگرانی اهالی بسکتبال از وضعیت آینده قم در لیگ برتر



آیا بسکتبال قم می‌تواند امیدوار باشد که چند بازیکن جدید ملی‌پوش و چهره‌‌‌های مطرح خارجی نیز برای حضور در فصل جدید سوپر لیگ بسکتبال باشگاه‌های کشور برای پیوستن نماینده بسکتبال قم در لیگ برتر کشور ابراز تمایل کنند و آیا برای تشکیل یک تیم منسجم و قوی تمام جوانب کار توسط کسانی که تمرینات این تیم را راه اندازی کرده‌اند، اندیشیده شده است.



هنوز جای تردید وجود دارد که آیا در دومین حضور در پیکارهای سوپرلیگ بسکتبال باشگاه‌های کشور، تیمی که در حال حاضر بدون کادر فنی و ترکیب مشخص تمرینات خود را آغاز کرده است، می‌تواند توانمندی بسکتبال قم را به بهترین شکل ممکن به نمایش بگذارد.

آغاز نخستین تمرین با حضور بسکتبالیستهای قمی



نخستین تمرین تیم بسکتبال راه وترابری قم در راه حضور در فصل جدید رقابتهای سوپر لیگ بسکتبال باشگاه‌های کشور سه شنبه شب پنجم مهر ماه با حضور بازیکنان قمی در سالن ورزشی شهیدمحمود رضائیان قم برگزار شد و این در حالی بود که هیچ سرنوشتی از آینده تیم مشخص نیست و همه منتظر یک اتفاق هستند.



در این تمرین ابوالفضل آزاد فلاح، جواد شهر‌ه‌غلامی، وحید طبیبی، سعید صفرپور، محمدرضاغفاری، محمد احمدی، امیرصباغیان، حسن امینی و چند تن از بازیکنان استان قم حضور داشتند و به تمرین پرداختند و البته بخش اعظم این تمرین به بازی بین دو تیم با قضاوت ابوالفضل آزاد فلاح کمک مربی فصل گذشته تیم بسکتبال راه و ترابری قم اختصاص داشت.



از جمع بازیکنانی که در فصل گذشته مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور در تیم راه وترابری قم حضور داشتند، می‌توان به امیرصباغیان و محمداحمدی اشاره داشت ولی ما بقی بازیکنان که در نخستین تمرین این تیم حضور داشتند در دسته‌های پائین تر شاغل بودند و یا در هیچ تیمی حضور نداشته‌اند.

تلاشهای مسئولان ورزش قم برای دومین حضور بسکتبال قم در لیگ برتر



البته تلاشهای زیادی از سوی اداره کل ورزش و جوانان استان قم صورت گرفته تا این تیم در لیگ برتر این فصل حضور پیدا کند اما با بدهکاری سال قبل و جدایی اکثر بازیکنان سال گذشته باید دید که می توان به این تیم اعتماد کرد.

بهتر است بگوئیم آیا کسانی که این چنین به فکر راه‌اندازی تمرینات این تیم لیگ برتری افتاده‌اند، برای حفظ هواداران و تماشاگرانی که سال قبل از تیم خود حمایت کردند، داشتن تیمی بهتر و حضوری قدرتمند تر از سال گذشته و نیز جایگزینی بازیکنان مطرح و محبوبی همچون اصغر کاردوست و مجید قاسم‌زاده فکری‌ کرده‌اند.