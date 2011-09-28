کاهش 25 درصدی میزان آتش سوزی در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، آتش پاد دوم انوشیروان کرمانی نژاد در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: تعداد 840 مورد آتش سوزی طی سال جاری در تبریز رخ داده که این میزان در سال گذشته هزارو 130 فقره آتش سوزی و ۴۵۵ فقره حادثه بود.

وی گفت: تعداد عملیاتهای امداد ونجات درمقایسه با سال قبل درهمین مدت با 18 درصد افزایش، ۵۵۳ مورد بوده است.

به گفته مدیرعامل سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری تبریز، آتش نشانان وامداد گران با حضور به موقع درمحل های حادثه و آتش سوزی ضمن نجات جان و مال شهروندان از وارد شدن خسارت بیشتر جلوگیری به عمل آوردند.

کرمانی نژاد همچنین یادآورشد: ماههای تیر و مرداد پرحادثه ترین ماههای سال برای آتش نشانان است.

وی همچنین با اشاره به افتتاح ایستگاه چشم انداز به مناسبت هفتم مهر روز آتش نشانی، اعلام کرد: تعداد ایستگاههای آتش نشانی تبریز به ۱۹ ایستگاه خواهد رسید و با افزایش تعداد ایستگاهها درنقاط حساس شهر مدت زمان رسیدن آتش نشانان به محل حادثه تقلیل خواهد یافت.