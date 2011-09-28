ساخت فیلم سینمایی سردار هاشمی با نام "مرغابی دشت سرخ" کلید خورد

به گزراش خبرنگار مهر، این فیلم که قرار است زندگی سردار شهید علی هاشمی را روایت کند به کارگردانی علی اصغر شادروان از کارگردانی خوزستانی جلوی دوربین خواهد رفت و قرار است نقش علی هاشمی در این فیلم را پژمان بازغی ایفا کند.

البته پیش از این شهاب حسینی و حسین یاری نیز برای ایفای نقش شهید علی هاشمی کاندیدا شده بودند که در نهایت قرار شد بازغی این نقش را ایفا کند.



مراسم کلید زدن این فیلم با حضور شمقدری معاون سینمایی وزیر ارشاد در یکی از پارک ها شهرستان اهواز برگزار شد و در آن صحنه ای از فیلم به صورت نمادین جلوی دوربین رفت.



تهیه کننده این فیلم استانداری خوزستان و قرار است این فیلم برای نمایش در جشنواره فیلم فجر امسال نیز آماده شود.



پیش‌بینی بنده می شود فیلمبرداری فیلم سینمایی "مرغابی دشت سرخ" با ۴۰ تا ۴۵ جلسه به پایان برسد و یک ماه نیز برای تدوین، موسیقی متن و صداگذاری وقت لازم است.



مدیرکل ارشاد اسلامی خوزستان در مراسم کلید خوردن فیلم سینمایی "مرغابی دشت سرخ" گفت: هدف از تولید این فیلم بلند سینمایی به تصویر کشیدن زندگی، رشادت و غیورمردی این دلاور بزرگ ملی است که امیدواریم نسل های آینده و جوانان بیشتر با این قهرمان ملی آشنا شوند.

لطف الله سپهر با اشاره به شخصیت شهید علی هاشمی، اظهار داشت: جوانی که با اعتقاد و ایمان بالا توانست نقش به سزایی در هدایت جنگ و شکستن بن بست های موجود در مناطق عملیاتی داشته باشد.



شهید هاشمی در دوران دفاع مقدس توانست قرارگاه نصرت را در منطقه هورالهویزه راه اندازی کند و با مطالعات و تحقیقاتی که از این منطقه داشت شرایطی را فراهم کرد که پس از چند عملیات ناموفقی که ایران در جبهه داشت شرایط جبهه ها را به نفع کشور تغییر دهد و در این زمان سپاه به این نتیجه رسید که می تواند از منطقه هوالهویزه عملیاتی را به سمت مواضع ارتش بعثی برای تصرف جاده اماره- بصره انجام دهد و منطقه وسیعی را به تصرف دربیاورد تا از این طریق فشار بر ارتش عراق افزایش یابد.



در شرایطی که عملیاتهای نظامی ایران به بن بست رسیده بود قرارگاه نصرت توانست منطقه هورالهویزه و جزایر مجنون را برای عملیات آماده کند. شهید علی هاشمی و همراهانش در قرارگاه نصرت کار بزرگی را انجام دادند و یکی از عملیاتهای بزرگ جنگ در سوم اسفند سال 62 در این منطقه به اجرا در آمد که نام "خیبر" را به خود گرفت و در سال بعد (63) نیز عملیات دیگری در این منطقه به نام"بدر" انجام شد. در واقع یکی از جبهه های فعال عملیاتی ایران علیه رژیم بعث عراق منطقه هورالهویزه بود که شهید علی هاشمی آن را طراحی کرد.



در روزهای آخر جنگ ارتش عراق حملات خود را به جبهه های ایران آغاز کرد و در پی حمله ای که عراق در پشت قرارگاه نصرت داشت شهید علی هاشمی و تعدادی از دوستانش به این منطقه عزیمت کردند و ظاهرا در داخل هور مورد اصابت آتش دشمن قرار گرفته و در خود هور به شهادت می رسند و دو سال قبل پس از 22 سال بقایای پیکر وی به همراه تعدادی دیگر از شهدا به میهن بازگشته است.