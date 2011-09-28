کاروان همایش دو استقامت جاده ولایت امام رضا(ع) وارد یاسوج شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر این کاروان عصر چهارشنبه در این مراسم گفت: این کاروان از 31 شهریورماه حرکت خود را از شلمچه آغاز کرد و باید مسیر هزار و 996 کیلومتری جاده ولایت از شلمچه تا مشهد مقدس را تا سالروز ولادت امام رضا(ع) طی کند.

محسن بهرامی افزود: این کاروان در طی این مسیر از پنج استان خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، فارس، یزد و خراسان رضوی و 40 شهر ایران عبور می کند.

وی مهمترین هدف این همایش را ترویج فرهنگ و معارف رضوی در جامعه عنوان کرد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز در این مراسم گفت: مردم ایران و همه دولتمردان نظام مقدس جمهوری اسلامی به چنین ورزشکاران ولایی و دوستدار اهل بیت عصمت و طهارت(ع)، افتخار می کنند.

اکبر نیکزاد افزود: شما کاروان ورزشی روحیه قهرمانی و پهلوانی را با معنویت و ایثار گره زده اید و الگوی خوبی برای جامعه ورزشی هستید.

نیکزاد اظهار داشت: ورزشکاران و مردم ورزش دوست، مومن و ولایتمدار کهگیلویه وبویراحمد نیز از ورود و وجود پرچم سبز ضریح نورانی و مقدس امام رضا(ع) به این استان افتخار می کنند و به آن عشق می ورزند.

