جذب جوانان و نوجوانان در مساجد ضروری است

پوریان در گفتگو با خبرنگار مهر ادامه داد: اهمیت و جایگاه درخشان مساجد و پایگاه مستحکم آنها در شکل گیری انقلاب اسلامی بسیار مهم بوده و باید برای جوانان تشریح شود.

وی طی بازدیدی که عصر سه شنبه به منظور بررسی وضعیت امور فرهنگی و دینی مساجد شهرستان انجام داد، در جمع هیئت امنای مسجد روستای دهلق ضمن بررسی معضلات و آسیب های فرهنگی روستا، گفت: اهمیت و جایگاه درخشان مساجد و پایگاه مستحکم آن ها در شکل گیری انقلاب اسلامی بسیار مهم بوده و باید برای جوانان تشریح شود.

وی در ادامه افزود: بدون شک سرمایه اصلی در مسجد، نیروی انسانی و به ویژه امام جماعت آن می باشد، که اعتلا بخشیدن به مساجد فقط در سایه بهسازی، حمایت و پشتیبانی از امام جماعت صورت خواهد گرفت.

رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان صحنه فضیلت برگزاری نماز جماعت در مساجد را برشمرد و در این رابطه افزود: جذب اقشار مختلف جامعه به ویژه جوانان و نوجوانان در مساجد امری ضروری است و باید مورد توجه قرار گیرد و در سایه همین مساجد بود که جوانان به جبهه ها اعزام شدند و به این شکل شهدای بسیاری را به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تقدیم کردیم و حال که در هفته دفاع مقدس قرار داریم همیشه و در همه حال باید یاد و نام شهدا را زنده نگه داریم.

در پایان این بازدید حجت الاسلام کریم پوریان از هیئت امنا و سایر مسئولین مسجد تجلیل کرد.