اسامی همراهان فامیلی احمدی نژاد درسفرکاری به آمریکا/ پشت پرده استعفا و برکناری دو مدیرعامل

به گزارش خبرگزاری مهر در خبرهای ویژه امروز چهارشنبه 6 مهرماه 1390 سایت های خبری کشور چنین آمده است:

همراهی خانواده احمدی نژاد در سفر به آمریکا

سایت خبری الف نوشت: رئیس جمهوری ایران در سفر اخیر خود به مقر سازمان ملل در نیویورک، گروهی صد نفره شامل وزرا، مشاوران، دیپلماتها، محافظان، مترجمان، خبرنگاران و تعدادی از اعضای خانواده خود را همراه برده است. در فهرست اسامی همراهان رئیس جمهور برای به سفر نیویورک که برایشان درخواست ویزا شده، این اسامی وجود دارد: خانم فراحی شاندیز (همسر رئیس جمهور)- مهدی احمدی نژاد (پسر رئیس جمهور) - طیبه رحیم مشایی (عروس رئیس جمهور) - فاطمه احمدی نژاد (دختر رئیس جمهور) - مهدی خورشیدی (داماد رئیس جمهور) - دختر مهدی خورشیدی و فاطمه احمدی نژاد (نوه رئیس جمهور).

همچنین علاوه بر احمدی نژاد، خانواده برخی از نزدیکان وی نیز در سفر نیویورک حضور داشته اند از جمله:خانم ذبیحیان لنگرودی همسر رحیم مشائی، طیبه ترکستانی همسر بقائی، امیر رضا بقایی فرزند معاون رئیس حمهور و خانم راد همسر وزیر امورخارجه .

تاسیس مدرسه علمیه جدید با مدیریت سید یاسر خمینی



سایت خبری جهان نوشت: سید یاسر خمینی قرار است مدیریت یک مدرسه علمیه را در جوار مرقد امام خمینی (ره) به عهده بگیرد. این مدرسه حوزوی که بخش عمده عملیات ساخت آن نیز به پایان رسیده است به تربیت و آموزش طلاب خواهد پرداخت.

مدیرعامل سابق بانک ملی تابعیت دوگانه داشت



سایت خبری فردا با اشاره به تخلفات محمودرضا خاوری در بانک ملی نوشت: خاوری مدیرعامل بانک ملی، روابط حساب شده و ویژه‌ای با لیدر جریان انحرافی برقرار کرده بود و طی آن با ایجاد روندهای مالی مسئله دار خسارتهای بسیاری به اعتماد مردم و خزانه ملی وارد کرده است. تنها در یک مورد از این تخلفات وی علی رغم قراردادها و توافقهای قبلی با سازمان حج و زیارت با استفاده از روابط خاص خود در دولت و برای رقابت با بانک ملت اقدام به فراخوان ثبت نام حج عمره در بانک ملی می‌کند. گفتنی است خاوری هم اکنون در کشور انگلیس بوده و متن استعفای خود را از لندن فکس کرده است. وی که فرزندانش در امریکا زندگی می‌کنند مدتی است که از ایران خارج شده و در لندن به سر می‌برد .

واکنش شدید اخوان به جلوگیری از طرح سوال از رییس جمهور



پس از آنکه علی مطهری در اعتراض به اقدام هیات رئیسه مجلس، درباره طرح سوال از رییس جمهور تهدید به استعفا کرد، بهمن اخوان نیز در موضع‌گیری مشابهی، سخن از استعفا به میان آورد.

بهمن اخوان نماینده مردم تفرش و عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی، در این باره به سایت خبری اعتدال گفت: وقتی که یک نماینده نمی‌تواند به وظایف نمایندگی خود عمل کند، عقل و انصاف به او حکم می‌کند از سمت خود کناره‌گیری کند و با این اقدام سیاسی خود حداقل صدای موکلان خود را به گوش مسوولان برساند.

پشت پرده استعفا و برکناری دو مدیرعامل



خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام آگاه نوشت: در برنامه‌ای که از هفته‌ها قبل تصمیم آن در اتاق فکر یک نهاد دولتی گرفته شده بود، اقدام به رسانه‌ای کردن برکناری، عزل و استعفای مدیران عامل بانکهای صادرات و ملی شد.

وی افزوده: پیش از اینکه سیدشمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و بهمنی رئیس کل بانک مرکزی برای شرکت در اجلاس بانک جهانی به واشنگتن سفر کنند یکی از نمایندگان مجلس به ملاقات یکی از اعضای کابینه می‌رود و از طرح مجلسی‌ها برای استیضاح وزیر اقتصاد به خاطر اختلاس خبر می دهد و همین باعث می شود دولتی ها به فکر استعفای مدیران بانکی بیفتند.

نگرانی العربیه از عنوان "امام" خامنه ای



صراط نیوز با اشاره به درج نوشته ای در پایگاه اینترنتی العربیه نیوز، توسط امیر طاهری از روزنامه نگاران فراری خارج‌نشین، نوشت: شبکه وابسته به خاندان پادشاهی آل سعود در نوشته‌ای انتقادی از کنفرانس بیداری اسلامی که اخیرا در کشورمان برگزار شد، اطلاق عنوان "امام" جهت اشاره به رهبر فرزانه انقلاب را سبب فراگیر شدن دامنه زعامت ایشان به همه مسلمانان سراسر جهان دانسته است.

نماینده پلدختر:جریان فتنه و جریان انحرافی مانند 2 لبه یک قیچی عمل می‌کنند



خبرگزاری فارس نوشت: علی اکبر کائیدی نماینده پلدختر در مجلس شورای اسلامی چهارشنبه درنطق میان دستور در صحن علنی مجلس اظهار داشت: جریان انحرافی و جریان فتنه مانند لبه‌های قیچی عمل می‌کنند و هر دو قصد و هدفشان یکی است؛ یکی از آنها مردم را به کف خیابان می‌آورد و دیگری مکتب ایرانی را معرفی می‌کند و در نهایت وجه مشترک اینها تقابل با ولایت مطلقه فقیه است.

خداحافظی رویانیان از ستاد مدیریت سوخت قوت گرفت



خبرگزاری فارس با اشاره به دوشغله بودن محمد رویانیان و احتمال کناره‌گیری وی از یکی از سمت‌هایش آورده: با قوت گرفتن خداحافظی رویانیان از ریاست ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت، از علی اکبر محرابیان، محمد علی آبادی و ربیعی یکی از معاونان این ستاد، به عنوان جانشینان احتمالی وی یاد می شود.

بانک‌های ملی و سامان بیشترین نقش را در اختلاس داشته‌اند



محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی در حاشیه جلسه هیأت دولت و در پاسخ به این سؤال سایت خبری نسیم، که دادستان کل بانک مرکزی را به علت اطلاع از وجود این اختلاس و عدم اطلاع رسانی آن به قوه قضائیه مجرم شناخت، افزود: در حدود چهل، پنجاه روز پیش که از تسهیلات اختصاص یافته به فرد مذکور مطلع شدیم جلوی این امر را گرفتیم و به بانک ملی نیز اعلام کردیم تا کل بدهی‌ها را ظرف یک ماه وصول کند. وی ادامه داد حتما مدیرعامل یکی از بانک‌های خصوصی را در این زمینه عزل خواهیم کرد ضمن اینکه برخی تلاش می‌کنند مسیر را تغییر دهند تا آنهایی که مقصر اصلی در پرونده اختلاس اخیر هستند لیز خورده و کنار روند.

وی در مورد بانک‌هایی که بیشترین نقش را در اختلاس داشته اند گفت : بانک‌های ملی و سامان بیشترین نقش را در اختلاس داشته‌اند.

کواکبیان: مجلس دراختلاس بی تقصیر نیست



به گزارش خبرگزاری ایسنا مصطفی کواکبیان نماینده مردم سمنان در نطق روز چهارشنبه خود در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این روزها این اختلاس آن‌قدر فکر مردم را به خود مشغول کرده که نمی‌توان به راحتی از آن گذشت و متاسفانه مجلس هشتم هم در آن بی تقصیر نیست.

نامه انتقادی القاعده برای احمدی نژاد: به این تئوری پایان دهید

سایت خبری ایران دیپلماتیک نوشت: شبکه تروریستی القاعده در پیامی به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران خواستار پایان تئوری‌های وی درباره حوادث یازدهم سپتامبر شد. در آخرین بیانیه منتشر شده توسط القاعده که به زبان انگلیسی هم هست، تئوری انجام حملات یازده سپتامبر توسط دولت آمریکا مسخره عنوان شده است. در بیانیه القاعده پرسیده شده چرا ایران با وجود همه مدارک و اسناد و شواهد همچنان بر این باور (دخالت دولت آمریکا در یازدهم سپتامبر) تاکید می‌کند؟