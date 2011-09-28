5000 دانش آموز استثنایی در مازندران روانه کلاس درس شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی سیاحی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دانش آموزان با نیازهای ویژه می توانند با همکاری خانواده ، مدرسه و جامعه در راستای اهداف آموزش و پرورش به درجات عالی مهارتهای زندگی برسند.

مدیر آموزش و پرورش استثنایی مازندران گفت: آموزش و پرورش دانش آموزان استثنایی برنامه خاصی نیست که با برنامه های عادی آموزش و پرورش تفاوت داشته باشد، بلکه از نظر آموزش و پرورش، دانش آموزانی با نیازهای ویژه هستند که برای تامین حداکثر نیازهای تربیتی و آموزشی آنها تغییراتی در شیوهای تربیتی و آموزشی خانواده و در برنامه های مدارس عادی داده شده است.

وی با اشاره به اینکه امسال پنج هزار و 100 دانش آموز استثنایی مازندران در 47 مرکز آموزشی مشغول به تحصیل شدند، گفت: در این مدارس علاوه بر دروس عمومی، برنامه های آموزشی ویژه ای دارند که با توجه به نیازهای دانش آموزان توسط یک معلم متخصص تحت برنامه ای فوق العاده استثنایی تامین می شود.

سیاحی با بیان اینکه کشوری که رشد همه جانبه کلیه افراد، هدف آموزش و پرورش بوده، بنابراین کودکان استثنایی باید از امکانات مختلف تربیتی و آموزشی جهت رشد هرچه بیشتر توانهای بالقوه خود برخوردار شوند، افزود: 47 مرکز آموزشی استثنایی در سه دوره تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و متوسطه و 15 مرکز اختلالات یادگیری در سطح استان فعال هستند.

مدیر آموزش و پرورش استثنایی مازندران گفت: 700همکار در تمامی شهرستانها و مناطق مازندران دانش آموزان کم توان ذهنی، نابینا، ناشنوا، چند معلولیتی و جسمی حرکتی را در این مراکز تحت پوشش قرار می دهند.